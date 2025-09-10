Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

En Belgique, le mercato est resté ouvert jusqu'au 8 septembre, plus tard que dans les pays voisins. Une rallonge qui devait offrir un avantage aux clubs... mais est-ce vraiment le cas ?

La Gantoise, Anderlecht, Westerlo et Louvain ont profité de la prolongation du mercato en Belgique, mais beaucoup de dirigeants doutent que ces jours "en plus" soient utiles. Pour Lorin Parys, CEO de la Pro League, ce délai s’explique par la loi belge contre le blanchiment, qui impose plus de démarches administratives.

Recruter alors que les marchés sont fermés ailleurs ? Sur le papier, ça pourrait être un avantage. Mais dans les faits, très peu de transferts se concluent après le 1er septembre. Entre 14 et 17 % seulement des transactions.

Ceux qui sont encore sans club en septembre ont peut-être un problème

Le Club de Bruges estime que prolonger le mercato ne sert à rien. Leur participation aux coupes d’Europe les oblige à boucler l’effectif dès début septembre. Les Brugeois anticipent leur mercato.

Cette année, l’Union a adopté la même méthode pour pouvoir valider sa liste en Ligue des champions dans les temps.

Anderlecht, en revanche, a souvent profité de ces jours "supplémentaires". Ces dernières saisons, des joueurs comme Vertonghen, Schmeichel ou encore Hazard n’ont rejoint le club qu’en septembre. Même scénario cette année avec Mihajlo Ilic, recruté après la fermeture des marchés voisins.