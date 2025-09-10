Interview "Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2497

Présent en conférence de presse ce mercredi, Tobias Mohr est revenu sur les différences entre Mircea Rednic et son successeur au Standard, Vincent Euvrard. Désormais, les consignes paraissent plus claires pour l'ensemble du groupe.

La trêve internationale est arrivée au bon moment pour le Standard, qui a pu profiter d’une dizaine de jours pour se remettre dans le coup, sous les ordres de son nouvel entraîneur, après trois défaites consécutives. En conférence de presse ce mercredi, Tobias Mohr s’est montré confiant quant à la situation actuelle, malgré un bilan comptable bien moins séduisant qu’après les trois premiers matchs de la saison.

"Le sentiment est bon. Même si nous avons perdu à Louvain, on a vu certaines choses positives. On a directement appliqué quelques changements voulus par le coach. Offensivement, ce n’était pas assez, mais la semaine dernière, le match amical contre le Fortuna Sittard a montré de nets progrès. On se réjouit maintenant du prochain match pour prouver qu’on peut faire mieux. Un match parfait n’existe pas, mais il y avait de belles choses."

Des consignes plus claires grâce à Vincent Euvrard

Le joueur allemand, arrivé durant le mercato estival, a évidemment été interrogé sur le changement prématuré de coach. Il n’a pas souhaité critiquer le passage de Mircea Rednic, qui l’avait directement intronisé dans le onze de base.

"Sur les trois premiers matchs, on a bien joué. À l’Union, on a perdu un peu par malchance. La mentalité était bonne, je n’ai rien de négatif à dire sur Mircea. Mais vendredi, on pourra voir un Standard différent. Personne n’a envie de continuer sur une série de défaites."

Vendredi, on pourra voir un Standard différent"

Cependant, interrogé sur les changements clairs apportés par Vincent Euvrard, Tobias Mohr a confirmé à demi-mots que les consignes de Rednic n’étaient pas toujours limpides. Aujourd’hui, chaque joueur connaît son rôle, ce qui facilite le travail collectif.

"Chacun sait mieux ce qu’il doit faire. Si l’ailier prend une initiative, l’autre joueur sait comment réagir. C’est essentiel que tout le monde connaisse la tactique et le plan de jeu. Il y a dix ans, être rapide suffisait parfois pour passer un adversaire. Aujourd’hui, le football est beaucoup plus tactique, il faut avoir des options. C’est la plus grosse différence."

Eviter d'avoir 70 mètres à parcourir avant de se procurer une occasion

L’un des constats est évidemment que le Standard doit s’améliorer dans le camp adverse. Tobias Mohr se veut confiant à ce sujet et estime qu’en récupérant le ballon plus haut, l’équipe pourra plus facilement se projeter et amener le danger.

"Nous devons mieux bouger en attaque, être plus confiants avec le ballon, multiplier les mouvements et les appels en profondeur. Le but est dans le camp adverse, il faut aller le chercher. Défendre plus haut et récupérer le ballon plus tôt, c’est aussi une clé. Si on le récupère vite, on n’a plus 70 mètres à parcourir, mais 20 ou 30. C’est moins d’énergie dépensée et ça permet de tenir 90 minutes. Depuis presque trois semaines, on s’entraîne bien dans ce sens", a-t-il assuré.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Tobias Mohr

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Rigo - Bolat - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Rigo - Bolat - Tielemans

21:00
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00
Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

19:00
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20
Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

18:00
Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30
Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

11:40
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00
Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
1
Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

15:00
Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

14:00
Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

13:00
Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

13:30
1
Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

12:20
Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

12:00
Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

12:40
2
28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

11:20
1
"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

11:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

08:30
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

09/09
2
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved