"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

Présent en conférence de presse ce mercredi, Tobias Mohr est revenu sur les différences entre Mircea Rednic et son successeur au Standard, Vincent Euvrard. Désormais, les consignes paraissent plus claires pour l'ensemble du groupe.

La trêve internationale est arrivée au bon moment pour le Standard, qui a pu profiter d’une dizaine de jours pour se remettre dans le coup, sous les ordres de son nouvel entraîneur, après trois défaites consécutives. En conférence de presse ce mercredi, Tobias Mohr s’est montré confiant quant à la situation actuelle, malgré un bilan comptable bien moins séduisant qu’après les trois premiers matchs de la saison.

"Le sentiment est bon. Même si nous avons perdu à Louvain, on a vu certaines choses positives. On a directement appliqué quelques changements voulus par le coach. Offensivement, ce n’était pas assez, mais la semaine dernière, le match amical contre le Fortuna Sittard a montré de nets progrès. On se réjouit maintenant du prochain match pour prouver qu’on peut faire mieux. Un match parfait n’existe pas, mais il y avait de belles choses."

Des consignes plus claires grâce à Vincent Euvrard

Le joueur allemand, arrivé durant le mercato estival, a évidemment été interrogé sur le changement prématuré de coach. Il n’a pas souhaité critiquer le passage de Mircea Rednic, qui l’avait directement intronisé dans le onze de base.

"Sur les trois premiers matchs, on a bien joué. À l’Union, on a perdu un peu par malchance. La mentalité était bonne, je n’ai rien de négatif à dire sur Mircea. Mais vendredi, on pourra voir un Standard différent. Personne n’a envie de continuer sur une série de défaites."

Vendredi, on pourra voir un Standard différent"

Cependant, interrogé sur les changements clairs apportés par Vincent Euvrard, Tobias Mohr a confirmé à demi-mots que les consignes de Rednic n’étaient pas toujours limpides. Aujourd’hui, chaque joueur connaît son rôle, ce qui facilite le travail collectif.

"Chacun sait mieux ce qu’il doit faire. Si l’ailier prend une initiative, l’autre joueur sait comment réagir. C’est essentiel que tout le monde connaisse la tactique et le plan de jeu. Il y a dix ans, être rapide suffisait parfois pour passer un adversaire. Aujourd’hui, le football est beaucoup plus tactique, il faut avoir des options. C’est la plus grosse différence."

Eviter d'avoir 70 mètres à parcourir avant de se procurer une occasion

L’un des constats est évidemment que le Standard doit s’améliorer dans le camp adverse. Tobias Mohr se veut confiant à ce sujet et estime qu’en récupérant le ballon plus haut, l’équipe pourra plus facilement se projeter et amener le danger.

"Nous devons mieux bouger en attaque, être plus confiants avec le ballon, multiplier les mouvements et les appels en profondeur. Le but est dans le camp adverse, il faut aller le chercher. Défendre plus haut et récupérer le ballon plus tôt, c’est aussi une clé. Si on le récupère vite, on n’a plus 70 mètres à parcourir, mais 20 ou 30. C’est moins d’énergie dépensée et ça permet de tenir 90 minutes. Depuis presque trois semaines, on s’entraîne bien dans ce sens", a-t-il assuré.