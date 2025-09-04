Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard de Liège disputait un match amical ce jeudi. L'occasion pour les joueurs qui ne sont pas appelés en sélection lors de cette trêve de malgré tout rester en forme.

Les Rouches affrontaient le Fortuna Sittard. Aucun supporter n'était de la partie pour suivre cette rencontre, cette dernière se jouant à huis clos.

Mais cela n'a pas empêché les hommes de Vincent Euvrard de se montrer. L'équipe liégeoise s'est imposée sur le score de 3-1.

Trois joueurs différents ont inscrit les buts côté liégeois. Il s'agit de Casper Nielsen, Thomas Henry et Nayel Mehssatou.

Le prochain match officiel du Standard aura lieu le vendredi 12 septembre. Pour la première du nouveau coach liégeois à Sclessin, le matricule 16 recevra Malines.

D'ici là, Vincent Euvrard devra préparer au mieux ses hommes. Une victoire est inévitable afin d’éviter une quatrième défaite de suite.