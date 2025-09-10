Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi
Le Standard jouera dans les prochaines semaines la plupart de ses rencontres à Sclessin le vendredi. Six des sept prochains matchs en bord de Meuse auront lieu ce jour de la semaine. Mais alors, pour quelles raisons ?

Cela débutera ce vendredi. Les Rouches recevront Malines à domicile. Cette programmation particulière fait suite à une demande de la ville de Liège.

Le bourgmestre, Willy Demeyer, met en avant deux raisons au micro de La DH Les Sports +. Voici la première : "La première raison est financière. Le déploiement des forces de l’ordre coûte plus cher un samedi, et encore plus un dimanche, qu’un vendredi. Or, comme vous le savez, les finances communales sont monitorées par la Région wallonne."

Quant à la seconde, la voici : "La deuxième raison est la priorité que la Ville veut mettre pour lutter contre la toxicomanie et les mauvais comportements dans les hypercentres. Et la police a besoin de moyens pour gérer cet aspect."

Il précise cependant que la demande qu'il a introduite ne visait pas à ce que tous les matchs soient joués le vendredi. La Pro League semble en tout cas l’avoir compris ainsi. Six des sept prochaines rencontres à domicile se disputeront le vendredi.

Le club a été mis au courant de la volonté de la ville : il ne s’attendait cependant pas à voir autant de rencontres planifiées ce jour-là.

