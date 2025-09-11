Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez est clair : il est désormais pleinement concentré sur les Blauw en Zwart après un été mouvementé.

Joel Ordonez est toujours un joueur du Club de Bruges. L’Équatorien a suscité l’intérêt de plusieurs clubs et des pistes concrètes avaient été ouvertes cet été.

Mais son transfert vers l’Olympique de Marseille a capoté. La direction brugeoise ne voulait pas laisser partir son défenseur central. Une décision qui n’a pas manqué d’irriter Ordonez !

La réaction très courte d’Ordonez

Convoqué avec l’équipe nationale d’Équateur, il a pu se changer les idées. Il a disputé deux matchs complets contre le Paraguay et l’Argentine.

Les Équatoriens ont battu l’Argentine 1-0 mercredi. Mais comme le match s’est joué tard dans la semaine, il semble fort probable que l’entraîneur du Club, Nicky Hayen, ne l’alignera pas samedi face à La Louvière.

Le joueur paraît s’être résigné à rester encore quelque temps à Bruges : "Mon transfert à Marseille ne s’est pas fait. Maintenant, il est temps de me concentrer sur mon équipe", a-t-il déclaré brièvement, selon Het Laatste Nieuws.