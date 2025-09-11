"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

L'international anglais Ivan Toney a vanté le niveau de jeu de la Saudi Pro League dans une interview accordée au Guardian. Il a notamment comparé le championnat d'Arabie saoudite avec... la Premier League.

Le buteur a quitté l'Angleterre où il évoluait sous les couleurs de Brentford, lors de l'été 2024, pour se lancer dans une aventure au Moyen-Orient. Il a rejoint le club d'Al-Ahli, où il a paraphé un contrat jusqu'en 2028.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il trouve la première division saoudienne compétitive : "Ronaldo a parcouru le monde et en sait probablement beaucoup plus que moi, car je n’ai joué qu’en Premier League, en Championship et en League One et Two. Pour moi, la Pro League est comparable à la Premier League."

"Si Al-Ahli était en Premier League, nous nous donnerions à fond et nous serions proches du top 4", avance-t-il même ensuite.

J’allais tweeter, mais je me serais fait tuer chez moi, alors j’ai fermé ma bouche

Pour appuyer ses propos, il prend l'exemple du match entre Al-Hilal et Manchester City (4-3) disputé à la Coupe du Monde des Clubs l'été dernier : "J’allais tweeter, mais je me serais fait tuer chez moi, alors j’ai fermé ma bouche. Mais les gens ont vu la qualité d’Al-Hilal dans ce tournoi."

Depuis sa signature à Al-Ahli fin août 2024, l'avant-centre a pris part à 48 rencontres avec le club saoudien. Au total, il affiche un joli bilan avec 35 buts et sept passes décisives à son actif.