Le grand perdant des Diables Rouges veut se relancer dans son nouveau club : "J'ai montré que j'étais prêt"

Photo: © photonews

Loïs Openda a été présenté du côté de la Juventus. L'attaquant des Diables Rouges se veut ambitieux.

Lorsque le prêt de Loïs Openda à la Juventus a été officialisé au début du mois, les Diables étaient déjà à Tubize. La fin de la trêve internationale est donc l'occasion de le présenter à Turin. Peu à son affaire contre le Liechtenstein, resté sur le banc contre le Kazakhstan, il peut ainsi passer à autre chose.

"Je bénéficie du soutien de ma famille et je suis heureux car je suis en excellente forme physique et mentale, ne pas marquer dans un match ne me déstabilise pas. Nous travaillerons tous ensemble pour atteindre le plus haut niveau pour la Juventus", a-t-il expliqué à la presse italienne.

Après avoir joué en Belgique (Club de Bruges), aux Pays-Bas (Vitesse), en France (Lens) et en Allemagne (Leipzig), Openda va ainsi découvrir un cinquième championnat. "J'ai appris partout. J'ai montré dans chaque championnat que j'étais prêt. La Juventus est le meilleur club pour performer et devenir meilleur. Je suis très heureux et je suis impatient de commencer".

Quel rôle pour Loïs Openda ?

L'ancien espoir du Standard et du Club de Bruges aura tout de même de la concurrence : Dusan Vlahovic et Jonathan David seront de solides rivaux : "Je suis conscient qu'il y a d'autres attaquants. Je sais que je ne jouerai pas tous les matchs et je serai prêt à monter sur le terrain quand ce sera nécessaire. J'aime beaucoup bouger et commencer à droite ou à gauche. Je peux jouer un peu partout et je serai heureux de jouer où l'entraîneur me mettra".

Loïs Openda avait déjà croisé la route de la Juventus en Ligue des Champions la saison passée. Il retrouve ainsi Bremer, qui s'était gravement blessé au genou à l'issue d'un duel face à lui : "Je lui avais déjà envoyé un message pour lui dire que je n'avais pas l'intention de lui faire mal. Je sais que c'est un chouette gars et un grand joueur, nous aurons le temps de parler de ça".

