L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

Le premier match de l'Union en Ligue des Champions se tiendra à l'extérieur, au PSV Eindhoven. Elle débutera au Lotto Park le 1er octobre prochain.

L'Union Saint-Gilloise ne jouera plus au Stade Roi Baudouin en Coupe d'Europe cette saison. Les champions de Belgique disputeront en effet leurs rencontres de Champions League chez leurs voisins et rivaux du RSC Anderlecht, au Lotto Park.

Après un premier déplacement au PSV Eindhoven, l'USG jouera son premier match à domicile le 1er octobre, face à Newcastle United. Tout le monde n'est pas ravi de ce choix, surtout côté ultras (mauves comme unionistes), mais Philippe Bormans, CEO du club, est très heureux.

"C'est clair que notre projet de nouveau stade deviendra crucial à l'avenir. Les exigences de l'UEFA pour participer à une compétition de haut niveau sont énormes", reconnaît-il au micro de Sporza. Le Parc Duden, écrin de l'Union, n'est pas dans les normes de l'UEFA.

"Nous sommes heureux de jouer au Lotto Park. Nous sommes surtout heureux car nos supporters peuvent s'y rendre à pied", se réjouit Bormans. Les autres options envisagées étaient notamment Louvain et Gand, bien plus éloignés des installations habituelles unionistes.