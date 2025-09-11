Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir
Photo: © photonews
Depuis deux ans, Neeksens Kebano évolue au Koweït. Il y a changé de crèmerie en toute fin de mercato.

Neeskens Kebano, un nom qui suffirait presque à rendre nostalgiques les supporters de Charleroi. La première participation aux Playoffs 1, les cheveux encore noirs foncés de Felice Mazzu, l'euphorie du Mambourg : le Sporting aura vécu quelques bons moments lors de la période Kebano, entre 2013 et 2015.

Arrivé gratuitement du PSG, le petit Franco-congolais s'était rapidement imposé par ses dribbles et sa créativité. Il était d'ailleurs parti à Genk pour pas moins de quatre millions d'euros.

En 2016, le Racing l'a vendu à Fulham pour un montant similaire. Il y est devenu une référence avec pas moins de huit saisons à Craven Cottage, entrecoupées d'un séjour en prêt à Middlesbrough.

Attraction du championnat du Koweït

Kebano a ainsi disputé 160 matchs en Angleterre (pour 24 buts et 18 assists), majoritairement en Championship. Il y a deux ans, l'international congolais a quitté le football européen pour signer un lucratif contrat au Koweït.

Fort de ses deux saisons à Al-Jazira, Neeskens Kebano continue son petit bonhomme de chemin dans le championnat local, le voici désormais transféré à Qadsia, troisième du dernier exercice.

Al Qadsia
Neeskens Kebano

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
