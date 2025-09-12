Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Le jeune Edan Diop, 21 ans, retrouve enfin son meilleur niveau après deux années marquées par les blessures. Au Cercle de Bruges, il occupe un rôle de plus en plus central dans l'effectif de l'entraîneur Onur Cinel.

Edan Diop est prêté cette saison par l’AS Monaco au Cercle de Bruges. Arrivé au Jan Breydel à la mi-juillet, Diop a participé aux six premiers matchs de la saison. Avec 423 minutes de jeu, le jeune milieu central devient un élément de plus en plus important dans l’effectif de l’entraîneur Onur Cinel.

Le Français de 21 ans a pourtant traversé des années difficiles, enchaînant une fracture de la jambe, une blessure aux ischio-jambiers et une blessure au pied qui l’ont tenu éloigné des terrains durant deux ans. Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, il s’est confié sur sa situation et son retour sur les terrains.

Un retour complet après deux ans de blessures

"Après deux mois, je ne peux que confirmer que j’ai fait le bon choix en signant au Cercle. Je suis arrivé dans un groupe de jeunes très solide. Le niveau du championnat belge est d’ailleurs plus élevé que ce que j’avais estimé", confie-t-il.

"En termes de statistiques, le match contre le Standard a été le plus marquant pour moi, avec un but et une passe décisive, mais je me suis épanoui dans chaque rencontre", a ajouté Diop au sujet de son début de saison au Cercle de Bruges.

Miné par les blessures au début de sa carrière, l’ancien international espoirs français, qui a effectué l’intégralité de sa formation à Monaco, pourrait devenir l’une des révélations de la saison en Pro League après avoir disputé 20 matchs avec l’équipe première monégasque lors de la saison 2023-2024.