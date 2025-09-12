"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

Avant le match de dimanche contre Anderlecht, Thorsten Fink, entraîneur de Genk, encense Karétsas tout en rappelant l'importance du collectif.

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Genk Thorsten Fink a pris l’initiative de mettre en avant Konstantínos Karétsas, l’un de ses jeunes talents.

Dimanche soir, Genk se déplacera sur la pelouse d’Anderlecht pour la 7e journée de Jupiler Pro League. Avant ce choc, Fink a tenu à rappeler l’importance de l’esprit collectif, même quand un joueur brille.

"C’est l’équipe qui prime"

"Kos a des qualités offensives incroyables, on le sait tous. Mais à Genk, c’est l’équipe qui prime. Il a vraiment travaillé pour l’équipe. Il faut le dire."

L’Allemand a évoqué le dernier match contre Zulte Waregem. "Je ne veux pas, après chaque bonne prestation d’un jeune, dire qu’il a bien joué. Ils deviennent vite arrogants. Mais quand je vois comment Kos s’est battu, j’adore."

Des mots qui montrent autant la confiance que la vigilance de Fink envers son jeune joueur. Pas question de le griller, mais de l’encourager à garder les pieds sur terre.