La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

Le lundi 22 septembre, la 69e cérémonie du Ballon d'Or se tiendra à Paris. En Belgique, elle sera diffusée sur Proximus Showcase et présentée par Gordon De Winter aux côtés de Thomas Meunier.

Pour la première fois depuis leur entrée dans la liste des nominés, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Karim Benzema ne figurent pas parmi les 30 derniers sélectionnés pour cette édition 2025.

La course semble donc assez ouverte pour succéder à Rodri, le milieu espagnol de Manchester City. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, dernier vainqueur de la Ligue des Champions, comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Achraf Hakimi, font évidemment partie des favoris — mais ils ne sont pas seuls.

Le plus sérieux concurrent de ces trois joueurs évolue sans doute au FC Barcelone, avec le jeune prodige Lamine Yamal, mais aussi Raphinha, également auteur d’une excellente saison.

Cette soirée toujours unique sera à suivre sur les ondes de Proximus Showcase. Elle sera présentée par le journaliste Gordon De Winter et par un Diable Rouge : Thomas Meunier, qui, on le sait, n’a que rarement sa langue dans sa poche et ne se privera pas d’apporter son expertise durant la cérémonie.