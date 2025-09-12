Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Le Club de Bruges continue de fonctionner avec une rotation entre Simon Mignolet et Nordin Jackers. Malgré les critiques, l'entraîneur Nicky Hayen maintient sa confiance dans son système particulier de gardiens.

Le Club de Bruges dispose avec Simon Mignolet et Nordin Jackers de deux très bons gardiens. Si bons même que l’entraîneur Nicky Hayen préfère travailler avec deux gardiens numéro un.

Avant la trêve internationale, ce système avait déjà été mis en place : Mignolet prenait en charge les matchs de Ligue des champions tandis que Jackers était aligné en championnat. Pendant la trêve, une évaluation a été faite.

Toujours une rotation dans les buts au Club de Bruges

Het Laatste Nieuws écrit que les Blauw en Zwart ont décidé de continuer de la même manière, même si Mignolet devrait sans doute garder aussi les cages face à Westerlo.

Ce système a déjà suscité beaucoup de critiques, et la discussion a de nouveau été relancée après la bourde de Jackers contre La Gantoise. Pourtant, Hayen maintient toute sa confiance.

Le calendrier du Club de Bruges a toutefois largement pesé dans cette décision. Le Club disputera pas moins de six matchs en septembre, alors que le mois est déjà écoulé d’un tiers.