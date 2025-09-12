Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

Besnik Hasi fait face à une nouvelle affiche avec la réception de Genk. Il fait le point sur l'état de forme de son noyau.

Une trêve internationale chahutée par la démission de Wouter Vandenhaute, plusieurs joueurs partis en sélection : Besnik Hasi rêvait de meilleures conditions pour préparer comme il se doit ce match face au Racing. Mais il est bien obligé de faire avec, composant notamment avec les suspensions de Nilson Angulo et Nathan Saliba pour leur exclusion face à l'Union.

La semaine a notamment été marquée par le départ soudain de Jan-Carlo Simic : "J'ai travaillé longtemps en Arabie saoudite. Je sais donc que leurs grands clubs sont capables de dépenser des sommes qui ne sont pas réalistes. Aussi bien Jan-Carlo qu'Anderlecht ne pouvaient pas laisser passer cette opportunité. C'est dommage, parce que je m'entendais bien avec lui. La veille de son départ, j'avais encore parlé avec lui pour dire comment il pouvait progresser", explique Hasi, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Anderlecht a anticipé en recrutant le Serbe Mihajlo Ilić. Mais ce dernier n'est pas encore mobilisable : "Il n'est pas encore qualifié parce qu'il ne vient pas de l'Union européenne. Il ne peut même pas encore s'entraîner avec nous".

Le puzzle s'assemble lentement

Yasin Özcan a quant à lui joué 90 minutes avec les U21 turcs. "Il est plus prêt qu'il y a un certain temps". Hasi a également donné des nouvelles de Moussa N’Diaye : "Il est de retour mais il vit toujours une situation très difficile après le décès de son frère. Nous faisons tout pour le soutenir". Les derniers jours ont été plus positifs pour Killian Sardella et Ilay Camara, qui offriront bientôt plus d'options : "Ils sont proches d'un retour".

Le grand perdant de la trêve est Mats Rits, reversé dans le noyau B non pas en raison de son comportement mais du surnombre à l'entraînement : "Mats est un grand professionnel. Mais le noyau est trop large – c'est aussi notre faute, si nous nous étions qualifiés pour l’Europe, nous aurions pu faire jouer tout le monde. Là, le club doit prendre des décisions difficiles à annoncer".