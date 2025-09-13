Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Le RFC Liège et l'AS Eupen se sont imposés ce samedi soir en Challenger Pro League. Courtrai aussi et réalise le 15/15.

Quatre rencontres de la cinquième journée de la Challenger Pro League étaient au programme ce samedi. En fin d'après-midi, le SK Lommel s'est imposé 0-2 sur la pelouse du Patro Eisden grâce aux buts de Pelupessy et Van Duiven.

Dans la soirée, le RFC Liège a décroché une belle victoire sur le terrain du Club NXT, avec un but de Lucca Lucker dès la 3e minute et un but contre son camp de Vince Osuji à la 10e minute. Les Sang & Marine ont fait le break et n'ont plus rien lâché, s'offrant ainsi leur troisième victoire de la saison.

Victoires de Liège et d'Eupen, Courtrai continue sa marche en avant

Dans le même temps, l'AS Eupen est allée infliger une lourde défaite aux Francs Borains au stade Robert Urbain. Logan Delaurier-Chaubet a ouvert le score pour les Pandas à la 19e minute, Zakaria Atteri, ancien du RFC Liège, a doublé la mise à la 35e, et Isaac Nuhu a inscrit le troisième but peu après. Belle victoire des Pandas, leur troisième en cinq matchs.

Dernier résultat de la soirée : Courtrai poursuit sa marche en avant en s'imposant 1-3 sur la pelouse du Jong Genk. Van Landschoot a ouvert le score, Ndjeungoue a doublé la mise, Beniangba a réduit l'écart, et Mouhamed Gueye a inscrit le dernier but en fin de rencontre.

Au classement, Courtrai est en tête devant Beveren et Lommel. Grâce à leur victoire, l'AS Eupen et le RFC Liège remontent provisoirement aux 5e et 6e places. Ce dimanche, le RWDM Brussels recevra Seraing et l'Olympic Charleroi accueillera Beveren.