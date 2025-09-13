Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko et La Gantoise se rendent à l'Antwerp ce dimanche. Pour Leko, ce sera un match spécial contre une équipe où il a remporté un trophée et où il aurait pu revenir cet été.

Ce dimanche après-midi, tous les regards seront tournés vers le Bosuil. L'Antwerp et La Gantoise croiseront le fer dans un duel que les deux équipes feraient mieux de gagner. L'Antwerp est actuellement juste dans le top six, mais ressent la pression de clubs comme le Racing Genk et même le Cercle.

Quant aux Buffalos, ils stagnent bien plus bas au classement. Gand a commencé l'ère Ivan Leko avec 5 points sur 15, même si le jeu a été meilleur par moments que le total de points ne le laisse penser.



Retour au Bosuil pour Leko

Pour Leko, ce sera de toute façon un match spécial ce dimanche. Il a été entraîneur de l'Antwerp, y remportant la Coupe en 2020, et était l'un des candidats pour succéder à Andries Ulderink cet été. Mais il a choisi le projet de Gand.

"Ce sera un match émotionnel pour moi", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws. "Je vis près du stade. Cela sera un peu étrange pour moi ce dimanche. La plupart de mes amis sont de grands supporters de l'Antwerp."

Ce ne sera pas une tâche facile pour Gand, mais Leko est confiant : "Ce sera un défi de montrer que nous pouvons rivaliser avec une équipe qui a été parmi les meilleures en Belgique ces dernières saisons. Nous nous concentrerons sur notre propre style de jeu. Quand nous jouons bien, nous pouvons rivaliser avec n'importe qui."