Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le mercato estival de Dender a été marqué par le départ inattendu de l'entraîneur Vincent Euvrard. Le directeur sportif du club, Julien Gorius, revient sur ces semaines riches en rebondissements et révèle qu'il aurait lui aussi pu quitter le club avec désormais ex-T1.

Julien Gorius et Vincent Euvrard ont travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs années, notamment au RWDM. Au FCV Dender, ils formaient un tandem stable, et le départ d'Euvrard pour le Standard de Liège a donc surpris tout le monde.

"C'était totalement inattendu et un coup dur pour le club", a confié Gorius à Het Laatste Nieuws. Il a reconnu ne pas comprendre entièrement la décision de son collègue : "Mais je ne suis pas dans la tête de Vincent."

Un départ envisagé, puis abandonné

Selon Gorius, un départ commun avait été envisagé trois mois plus tôt. "Nous aurions pu partir tous les deux", explique-t-il. Finalement, ils ont choisi de poursuivre leur projet à Dender. "Je suis heureux ici, et Vincent l'était aussi", précise-t-il. Le départ de Vincent Euvrard est donc un choix purement individuel, que Julien Gorius a accepté.

Après l'annonce de Vincent Euvrard, Gorius a rapidement ajusté sa stratégie. "Dès qu'il a pris sa décision, je me suis activé", explique-t-il. Il a immédiatement entamé des discussions avec des successeurs potentiels et a finalement opté pour Hayk Milkon.

Gorius estime que Milkon a la confiance et les compétences nécessaires pour poursuivre le travail d'Euvrard. "Il est encore jeune, mais la compétence n'a pas d'âge", souligne-t-il, insistant sur l'importance de la continuité dans la vision et les méthodes de travail, notamment pour le développement des jeunes joueurs.

Un impact sur le mercato de Dender

Le départ d'Euvrard a également influencé la politique de recrutement du club. Certains projets ont été abandonnés, son style de jeu et ses principes ayant fortement orienté le choix des joueurs. "Son approche a été un atout dans les négociations", admet Gorius. Malgré l'absence d'un attaquant supplémentaire, pourtant recherché, l'effectif a néanmoins été renforcé qualitativement.

Julien Gorius se dit satisfait de l'attaque actuelle, avec Berte, Nsimba et Kadiri comme piliers. "Nous aurions aimé un quatrième joueur", reconnaît-il, tout en précisant que le club peut encore recruter un joueur libre si nécessaire.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH
Julien Gorius
Vincent Euvrard

Plus de news

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13:30
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

11:30
2
26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

14:00
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13:00
Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

12:40
🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

12:20
Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

12:00
Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

11:00
Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

09:00
Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

10:00
"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

09:30
C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

09:00
Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

08:30
Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

23:44
Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines Analyse

Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines

23:15
Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

08:00
Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

22:53
"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

07:20
La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

07:00
1
L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

07:40
Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

06:40
📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

22:00
2
"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

06:20
📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

21:16
Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

23:30
20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

22:40
Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

22:20
Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

21:40
2
"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

19:00
"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

21:00
Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

20:30
Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

20:00
"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved