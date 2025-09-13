Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Le mercato estival de Dender a été marqué par le départ inattendu de l'entraîneur Vincent Euvrard. Le directeur sportif du club, Julien Gorius, revient sur ces semaines riches en rebondissements et révèle qu'il aurait lui aussi pu quitter le club avec désormais ex-T1.

Julien Gorius et Vincent Euvrard ont travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs années, notamment au RWDM. Au FCV Dender, ils formaient un tandem stable, et le départ d'Euvrard pour le Standard de Liège a donc surpris tout le monde.

"C'était totalement inattendu et un coup dur pour le club", a confié Gorius à Het Laatste Nieuws. Il a reconnu ne pas comprendre entièrement la décision de son collègue : "Mais je ne suis pas dans la tête de Vincent."

Un départ envisagé, puis abandonné

Selon Gorius, un départ commun avait été envisagé trois mois plus tôt. "Nous aurions pu partir tous les deux", explique-t-il. Finalement, ils ont choisi de poursuivre leur projet à Dender. "Je suis heureux ici, et Vincent l'était aussi", précise-t-il. Le départ de Vincent Euvrard est donc un choix purement individuel, que Julien Gorius a accepté.

Après l'annonce de Vincent Euvrard, Gorius a rapidement ajusté sa stratégie. "Dès qu'il a pris sa décision, je me suis activé", explique-t-il. Il a immédiatement entamé des discussions avec des successeurs potentiels et a finalement opté pour Hayk Milkon.

Gorius estime que Milkon a la confiance et les compétences nécessaires pour poursuivre le travail d'Euvrard. "Il est encore jeune, mais la compétence n'a pas d'âge", souligne-t-il, insistant sur l'importance de la continuité dans la vision et les méthodes de travail, notamment pour le développement des jeunes joueurs.

Un impact sur le mercato de Dender

Le départ d'Euvrard a également influencé la politique de recrutement du club. Certains projets ont été abandonnés, son style de jeu et ses principes ayant fortement orienté le choix des joueurs. "Son approche a été un atout dans les négociations", admet Gorius. Malgré l'absence d'un attaquant supplémentaire, pourtant recherché, l'effectif a néanmoins été renforcé qualitativement.

Julien Gorius se dit satisfait de l'attaque actuelle, avec Berte, Nsimba et Kadiri comme piliers. "Nous aurions aimé un quatrième joueur", reconnaît-il, tout en précisant que le club peut encore recruter un joueur libre si nécessaire.