Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

Avant de défier Monaco en Ligue des champions, le Club de Bruges doit assurer face à La Louvière en Pro League.

Si la rotation des gardiens se poursuivra tranquillement cet automne, l’attention se porte sur la condition du reste de l’effectif.

En conférence de presse avant le duel contre La Louvière, Nicky Hayen a levé une partie du voile. Plusieurs absents sont déjà confirmés.

Quatre cadres absents face à La Louvière

Pour cette rencontre, Hayen devra se passer de Seys, Vermant, Reis et Vetlesen. Aucun des quatre ne figure dans la sélection de ce week-end.

"Joaquin est revenu blessé de la sélection nationale. Ludo Reis et Romeo Vermant étaient encore absents. Hugo Vetlesen a recommencé à s’entraîner cette semaine après sa blessure. Pour le reste, tout le monde est fit."

Un suivi attentif pour les blessés

"Ludo a repris avec le groupe, pour Romeo ça prendra un peu plus de temps. Il faut être prudent avec Seys. Heureusement, ce n’est pas trop grave. On essaie de faire en sorte qu’il soit prêt jeudi contre Monaco. C’est une gestion au jour le jour", a expliqué Hayen, relayé par Sporza.