Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Maintenant que Senne Lammens a quitté l'Antwerp, la question est de savoir qui le remplacera. Yannick Thoelen a très bien performé contre le KV Malines et a également joué contre Westerlo, mais le Japonais Nozawa est venu pour être n°1.

Senne Lammens est parti cet été, comme prévu depuis le début du mercato. Le Diable Rouge a signé à Manchester United et sera sur le banc pour le derby mancunien ce week-end.

Mais qui le remplacera à l'Antwerp ? Yannick Thoelen a pour lui son expérience, mais Brandon Nozawa est arrivé cet été avec la promesse d'une place de titulaire une fois Lammens parti. Thoelen a cependant été très bon contre Malines et Westerlo.



Avant le match face à Gand, Stef Wils a évoqué la situation de ses gardiens de but, toujours délicate car un choix définitif va devoir être posé afin d'éviter des frustrations.

"L'intégration de Nozawa se déroule de manière positive. J'ai indiqué mes attentes et il les comprend très bien. J'ai parlé avec lui et avec Thoelen et leur ai expliqué comment je vois les choses. Le message était clair. Nous verrons qui démarre dimanche", a déclaré Wils dans les colonnes de Het Nieuwsblad.