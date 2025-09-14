Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Louvain a été battu sur la pelouse de Zulte Waregem, ce samedi. Après un récent 6/6, l'élan des troupes de David Hubert a été stoppé par le promu.

C'est un coup d'arrêt pour Louvain, battu sur la pelouse de Zulte Waregem ce samedi après ses deux récents succès contre Dender et le Standard ayant lancé sa saison.

"Je dois féliciter Zulte Waregem, mais c’est douloureux pour nous", a lancé David Hubert dans la salle de presse de l’Elindus Arena. "Nous avons abordé les dix premières minutes avec un esprit offensif et une frappe de Schrijvers est venue heurter le poteau."



Lire aussi… Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

"Ensuite, avec un peu de malchance, nous avons encaissé un but peu après. Sur le deuxième, nous avons commis des erreurs techniques", poursuit-il. "Si je suis très strict, nous avons manqué d’intensité. Ce qui nous rendait forts ces dernières semaines nous a rendu faibles cette fois. Après la pause, nous avons montré une réaction, mais il manquait une vraie conviction dans la surface de réparation."

La série de Louvain déjà stoppée par Zulte

Selon David Hubert, son équipe a manqué d'envie de marquer le but pouvant lui permettre de revenir dans la partie. Louvain s'est procuré quelques situations, mais a manqué de tranchant dans les derniers gestes.

"Il y avait des espaces devant le but parce qu’il n’y avait personne pour les occuper. Le désir dans la surface de réparation était un peu absent. Nous avons du travail à faire, même si nous avons eu suffisamment d’occasions pour au moins égaliser. Nous avons créé plus de situations que l’adversaire."

"Mais à Zulte Waregem, tout le monde était derrière le ballon. Pour nous, ce n’était pas le cas. Même si nous avons joué toutes nos cartes, cela n’a pas suffi pour récolter quelque chose", a conclu David Hubert.