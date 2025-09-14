Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Louvain a été battu sur la pelouse de Zulte Waregem, ce samedi. Après un récent 6/6, l'élan des troupes de David Hubert a été stoppé par le promu.

C'est un coup d'arrêt pour Louvain, battu sur la pelouse de Zulte Waregem ce samedi après ses deux récents succès contre Dender et le Standard ayant lancé sa saison.

"Je dois féliciter Zulte Waregem, mais c’est douloureux pour nous", a lancé David Hubert dans la salle de presse de l’Elindus Arena. "Nous avons abordé les dix premières minutes avec un esprit offensif et une frappe de Schrijvers est venue heurter le poteau."

Lire aussi… Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

"Ensuite, avec un peu de malchance, nous avons encaissé un but peu après. Sur le deuxième, nous avons commis des erreurs techniques", poursuit-il. "Si je suis très strict, nous avons manqué d’intensité. Ce qui nous rendait forts ces dernières semaines nous a rendu faibles cette fois. Après la pause, nous avons montré une réaction, mais il manquait une vraie conviction dans la surface de réparation."

La série de Louvain déjà stoppée par Zulte

Selon David Hubert, son équipe a manqué d'envie de marquer le but pouvant lui permettre de revenir dans la partie. Louvain s'est procuré quelques situations, mais a manqué de tranchant dans les derniers gestes.

"Il y avait des espaces devant le but parce qu’il n’y avait personne pour les occuper. Le désir dans la surface de réparation était un peu absent. Nous avons du travail à faire, même si nous avons eu suffisamment d’occasions pour au moins égaliser. Nous avons créé plus de situations que l’adversaire."

"Mais à Zulte Waregem, tout le monde était derrière le ballon. Pour nous, ce n’était pas le cas. Même si nous avons joué toutes nos cartes, cela n’a pas suffi pour récolter quelque chose", a conclu David Hubert.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
OH Louvain
David Hubert

Plus de news

Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

18:20
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
4
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00
De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00
Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

17:29
Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

18:00
"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

17:00
Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

16:30
"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

16:00
"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

15:00
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13:30
26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

14:00
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13:00
Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

12:40
Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

08:30
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

11:30
2
🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

12:20
Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

12:00
Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

09:00
Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

10:30
1
Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

10:00
"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

09:30
C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

09:00
Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

08:00
"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 13:30 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved