Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Westerlo s'est imposé 0-3 à Saint-Trond. Un fameux coup d'arrêt pour les Canaris, qui avaient pourtant bien commencé la saison.

45 minutes après le coup d'envoi du choc entre Anderlecht et Genk, la journée de reprise se clôturait avec le match entre Saint-Trond et Westerlo. En cas de victoire, les Limbourgeois pouvaient revenir à hauteur de l'Union Saint-Gilloise en tête du classement.

Le début de rencontre a été assez poussif, avec très peu d'occasions. La première opportunité était toutefois énorme, à mettre à l'actif de Westerlo. Mais Leo Kokubo a sorti le grand jeu devant Nacho Ferri.

Un jour sans pour Saint-Trond

La deuxième occasion sera finalement la bonne pour l'attaquant uruguayen. En fin de première période, c'est lui qui a donné l'avantage aux visiteurs, bien servi par Sakamoto dans le rectangle. 0-1, score au repos après une première période de moindre facture.

Le deuxième acte a repris de manière plus animée, avec un penalty concédé par le STVV pour une faute de Shogo Taniguchi sur Ferri. Griffin Yow a alors pris ses responsabilités pour faire le break. Dans un Stayen amorfe, Westerlo a même planté le 0-3 par l'entremise d'Emin Bayram, resté dans le rectangle à la suite d'un coup franc.

🔎 | Une décision correcte d’accorder un penalty au KVC Westerlo ? 🤔 #STVWES pic.twitter.com/xm23aqNuEs — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 14, 2025

Le 0-4 n'était pas loin de tomber des pieds de Yow, le supplice en est finalement resté là : Westerlo est la première équipe à s'imposer au Stayen, et même la première équipe à se défaire des Canaris.