Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Westerlo s'est imposé 0-3 à Saint-Trond. Un fameux coup d'arrêt pour les Canaris, qui avaient pourtant bien commencé la saison.

45 minutes après le coup d'envoi du choc entre Anderlecht et Genk, la journée de reprise se clôturait avec le match entre Saint-Trond et Westerlo. En cas de victoire, les Limbourgeois pouvaient revenir à hauteur de l'Union Saint-Gilloise en tête du classement.

Le début de rencontre a été assez poussif, avec très peu d'occasions. La première opportunité était toutefois énorme, à mettre à l'actif de Westerlo. Mais Leo Kokubo a sorti le grand jeu devant Nacho Ferri.

Un jour sans pour Saint-Trond

La deuxième occasion sera finalement la bonne pour l'attaquant uruguayen. En fin de première période, c'est lui qui a donné l'avantage aux visiteurs, bien servi par Sakamoto dans le rectangle. 0-1, score au repos après une première période de moindre facture.

Le deuxième acte a repris de manière plus animée, avec un penalty concédé par le STVV pour une faute de  Shogo Taniguchi sur Ferri. Griffin Yow a alors pris ses responsabilités pour faire le break. Dans un Stayen amorfe, Westerlo a même planté le 0-3 par l'entremise d'Emin Bayram, resté dans le rectangle à la suite d'un coup franc.

Le 0-4 n'était pas loin de tomber des pieds de Yow, le supplice en est finalement resté là : Westerlo est la première équipe à s'imposer au Stayen, et même la première équipe à se défaire des Canaris.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Westerlo

Plus de news

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

20:28
"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

21:00
Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

20:45
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45
Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

19:30
Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

20:00
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

18:10
"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

19:00
🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

18:40
Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

18:20
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

17:30
Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

17:03
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

16:40
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

16:20
Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ? Interview

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

14:40
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

14:00
Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

14:00
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

11:00
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved