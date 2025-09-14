Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Loïs Openda a vécu ses premières minutes sous le maillot de la Juventus lors du choc face à l'Inter. Entré en seconde période, l'attaquant belge a participé à la victoire.

Quel spectacle à Turin ! La Juventus et l’Inter Milan ont offert un feu d’artifice pour ce choc très attendu de Serie A. L’intensité a été totale du début à la fin, avec des buts à couper le souffle.

La Juve a pris l’avantage grâce à une reprise de Lloyd Kelly après un centre bien ajusté. Mais l’Inter a répliqué avant la pause grâce à Hakan Calhanoglu. Pas le temps de souffler, Kenan Yildiz a redonné l’avantage à la Vieille Dame quelques minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, Calhanoglu a ramené l’Inter à égalité. Loïs Openda est entré en jeu à la 73e minute pour sa première apparition sous le maillot turinois. Marcus Thuram a donné l’avantage à son équipe en inscrivant un but de la tête.

La Juve a trouvé les ressources pour revenir. Sur un coup franc obtenu par Openda, Yildiz a déposé le ballon sur la tête piquée de Khéphren Thuram, 3-3.

Dans les arrêts de jeu, le jeune Vasilije Adžić, 19 ans, a délivré les siens d’une splendide frappe. Une victoire de caractère, un premier succès vécu par Openda et une Juve co-leader du championnat avec Naples.

0 réaction
