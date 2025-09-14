Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Anderlecht joue en ce moment contre Genk. Les décisions à venir dans les hautes sphères du club sont sur toutes les lèvres.

Ce match face à Genk représente un nouveau solide test pour les troupes de Besnik Hasi mais aussi le premier depuis la démission de Wouter Vandenhaute. Ce dernier avait cédé, la grogne des supporters se faisait grandissante, jusqu'à ces multiples messages d'avertissement brandis dans la tribune visiteuse du Parc Duden.

Entretemps, le Lotto Park a tout de même accueilli un match, celui des Diables Rouges face au Kazakhstan. Marc Coucke y avait assisté aux côtés de Michael Verschueren. De quoi relancer les rumeurs de retour aux affaires de l'ancien homme fort du club.

Questionné à ce sujet à son arrivée au stade, Coucke a préféré botter en touche avec humour : "Aujourd'hui, mon frère est assis à mes côtés. Il est donc aussi candidat à la présidence...", a-t-il souri, cité par La Dernière Heure.

Des semaines de vérité

Derrière sa bonne humeur habituelle, le propriétaire du Sporting ne chôme pas : "C'est presque émouvant de voir combien de personnes veulent nous aider. On a encore deux à cinq semaines pour établir notre nouvelle structure et pour amener de nouvelles idées. Entre-temps, j'espère qu'on gagnera le plus de matchs possible. Le mercato ? Ce n'est pas mon rôle pour faire une analyse à ce sujet".

Anderlecht fait face à des moments difficiles, mais Coucke veut se donner tout le mal que mérite le Sporting : "Je passe beaucoup de coups de téléphone en ce moment et j'organise des réunions : j'ai libéré de l'espace dans mon agenda pour ce magnifique club".