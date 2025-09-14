Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Naples enchaîne avec une troisième victoire en Serie A contre la Fiorentina 1-3. Kevin De Bruyne, récemment critiqué, a répondu présent avec un but.

Pour cette troisième journée, les hommes d’Antonio Conte se déplaçaient à Florence, portés par un Kevin De Bruyne sous le feu des critiques après son dernier match à domicile contre Cagliari. La rencontre face à la Fiorentina était attendue, à la fois pour confirmer la belle forme de Naples et pour voir comment allait réagir De Bruyne.

Dès la 6e minute, De Bruyne a ouvert le score sur penalty, prenant David De Gea à contre-pied, 0-1. Une réponse directe du Diable Rouge.

Quelques minutes plus tard, la nouvelle recrue Rasmus Højlund, arrivée pour combler la blessure de Romelu Lukaku, a doublé la mise. Naples a regagné les vestiaires avec un bel avantage.

Au retour des vestiaires, Sam Beukema a alourdi la note d’un troisième but à la 51e minute. La Fiorentina a tenté de réagir, sauvant l’honneur grâce à Luca Ranieri à dix minutes de la fin.

Avec cette victoire 1-3, Naples signe un troisième succès en autant de rencontres et s’installe en tête de la Serie A. De Bruyne, auteur de deux buts en trois matchs, commence à trouver son rythme.