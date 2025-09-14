"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

Samedi, le Club de Bruges s'est heurté à l'énergie et à la détermination de La Louvière. Battus d'un but, les Blauw en Zwart ont vécu une soirée frustrante du début à la fin.

En première mi-temps, le Club de Bruges a mis une grosse pression et monopolisé le ballon, mais La Louvière a su bien réagir après un quart d’heure. Ensuite, c’est surtout La Louvière qui s’est procuré les meilleures occasions et qui a marqué, profitant d’une erreur du gardien brugeois Nordin Jackers.

Après le match, les Brugeois ont reconnu leurs torts, conscients que leur prestation n’était pas suffisante pour espérer gagner. L’attaquant Nicolo Tresoldi, quasiment invisible pendant toute la rencontre, n’a pas mâché ses mots sur la performance de son équipe.



Interrogé au micro du diffuseur DAZN, il a confié : "Ce n’est pas évident à expliquer, mais ce n’était tout simplement pas assez bien. Surtout dans la qualité. On doit s’améliorer maintenant."

Tresoldi félicite La Louvière

Tresoldi a tenu à souligner la qualité du jeu de l’adversaire. "La Louvière a vraiment bien joué. Ils ont remporté beaucoup de premiers et de deuxièmes ballons. C’est ce qui a rendu les choses difficiles pour nous. Dans les vingt dernières minutes, on a été meilleurs, dommage que ce penalty n’ait pas fini au fond."

Jeudi, une nouvelle mission attend les Blauw en Zwart avec la réception de l’AS Monaco, pour le coup d’envoi de leur campagne de Ligue des Champions.