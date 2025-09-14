Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Yves Vanderhaeghe est toujours sans club. L'entraîneur de 55 ans veut retrouver un banc de touche le plus vite possible.

La saison dernière, après un an d'inactivité, Yves Vanderhaeghe a fait un retour inattendu à Courtrai. L'aventure n'a duré que huit petits matchs, le temps que les Kerels ne choisissent finalement Bernd Storck pour leur opération maintien.

Depuis, Vanderhaeghe n'a plus retrouvé de poste. Mais le virus du coaching est toujours bien présent chez lui : "J'avoue que le football me manque et qu'après trois mois sans être sur les bords de terrain, cela commence désormais à faire un peu long", explique-t-il dans son interview au média Signal Foot BE.

Pas de réponse de la part de Dender

Il avoue ne pas avoir reçu d'offre concrète depuis : "J'envoie des CV chaque semaine dans l'espoir de pouvoir faire mon retour dans le monde du football. J'ai récemment postulé à Dender suite au départ d'Euvrard mais aucune réponse de la part de sa direction. Ces derniers temps, je me suis également tourné vers les sélections nationales".

Lorsque la question de sa destination idéale survient, sa réponse ne traîne pas : "Anderlecht. Pourquoi ne pas faire mon retour où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière de joueur ?", enchaîne l'ancien milieu défensif des Mauves (plus de 200 matchs pour le Sporting). "Sinon, des clubs comme Malines, Genk ou encore Louvain ont également des noyaux particulièrement qualitatifs".

Yves Vanderhaeghe estime mériter une chance : "J'ai toujours gardé cette étiquette de pompier de service" celui qui débarque quelque part dans le seul et unique but de sauver l'équipe des griffes d'une relégation, et cela malgré le fait que j'ai, toutefois, aussi réussi à qualifier certaines de mes équipes en Champions Play-offs. Dommage que je n'ai pas pu vraiment continuer de bosser avec des équipes bien ancrées dans le haut du tableau".