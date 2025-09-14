Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Le problème de la diffusion des matchs du championnat belge en télévision est encore loin d'être réglé. Mais une avancée se concrétise tout de même.

À défaut de trouver un accord avec les Telcos, DAZN annonce aujourd'hui avoir trouvé un terrain d'entente avec la RTBF pour l'exploitation de certaines images. On vous explique ici en quoi consiste cette série de droits auxiliaires.

La première implication est que tous les résumés des rencontres de championnat seront à retrouver sur Auvio et le site web de la RTBF, dès ce soir. Jusqu'à présent, ces résumés n'étaient disponibles que sur la plateforme de DAZN (gratuitement).

Un accord dans l'intérêt de tout le monde

Dans l'autre sens, DAZN accueille à nouveau Lancelot Meulewaeter et Benjamin Deceuninck aux commentaires de ses matchs en direct. Les deux compères de la RTBF seront ainsi à retrouver aux commentaires dès cette après-midi.

De son côté, Patrick Stein fera le chemin inverse. Le rédacteur en chef de DAZN continuera à être présent chaque lundi dans La Tribune pour y poursuivre sa chronique sur les Diables Rouges ayant brillé à l'étranger.

L'émission du service public pourra également accéder aux images des moments forts de la journée de Pro League mais pourra également diffuser des extraits de compétitions étrangères. Pour les rencontres de championnat belge diffusées en direct, il faudra toujours continuer à se connecter sur l'appli DAZN.

