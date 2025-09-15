🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arsenal s'est imposé samedi après-midi sans trembler face à Nottingham Forest (3-0). Leandro Trossard s'est notamment montré décisif.

Arsenal n’a pas manqué son début de saison. Le club du Diable Rouge Leandro Trossard a remporté trois de ses quatre premiers matchs de Premier League. Seul le champion Liverpool a réussi à faire tomber les Gunners (1-0).

Samedi après-midi, Arsenal s’est imposé avec autorité 3-0 face à Nottingham Forest. Trossard est monté au jeu près de dix minutes avant la fin et a immédiatement délivré une passe décisive. Le Belge de 30 ans n’a eu besoin que de deux ballons pour se montrer décisif.

Le but a été inscrit par Martin Zubimendi. Le milieu espagnol avait déjà fait trembler l’Emirates à la 32e minute avec une superbe volée !

Martin Zubimendi x Mikel Arteta

Arrivé l’été dernier en provenance de la Real Sociedad pour environ 70 millions d’euros, Zubimendi a disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison. Il bénéficie clairement de la confiance de son entraîneur Mikel Arteta.

Sous les ordres de Xabi Alonso, Zubimendi s’était déjà affirmé comme un milieu polyvalent. L"Espagnol fut son coach à la Real Sociedad B avant qu’il ne s’impose en équipe première.