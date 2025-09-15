🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arsenal s'est imposé samedi après-midi sans trembler face à Nottingham Forest (3-0). Leandro Trossard s'est notamment montré décisif.

Arsenal n’a pas manqué son début de saison. Le club du Diable Rouge Leandro Trossard a remporté trois de ses quatre premiers matchs de Premier League. Seul le champion Liverpool a réussi à faire tomber les Gunners (1-0).

Samedi après-midi, Arsenal s’est imposé avec autorité 3-0 face à Nottingham Forest. Trossard est monté au jeu près de dix minutes avant la fin et a immédiatement délivré une passe décisive. Le Belge de 30 ans n’a eu besoin que de deux ballons pour se montrer décisif.

Le but a été inscrit par Martin Zubimendi. Le milieu espagnol avait déjà fait trembler l’Emirates à la 32e minute avec une superbe volée !

Martin Zubimendi x Mikel Arteta

Arrivé l’été dernier en provenance de la Real Sociedad pour environ 70 millions d’euros, Zubimendi a disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison. Il bénéficie clairement de la confiance de son entraîneur Mikel Arteta.

Sous les ordres de Xabi Alonso, Zubimendi s’était déjà affirmé comme un milieu polyvalent. L"Espagnol fut son coach à la Real Sociedad B avant qu’il ne s’impose en équipe première.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Nottingham Forest
Martín Zubimendi Ibáñez

Plus de news

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
1
Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

06:30
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

23:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

22:20
2
Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

22:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

20:45
Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

21:20
"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

21:00
Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

20:28
Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

20:00
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45
Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

19:30
"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

19:00
🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

18:40
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

18:10

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 3-0 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved