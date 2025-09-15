Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2497

Au Standard, les défenseurs défendent, mais offrent peu de solutions avec le ballon. Une des raisons pour lesquelles le jeu des Rouches paraît si stéréotypé.

Cet été, Marc Wilmots a longtemps estimé qu’il n’était pas nécessaire de recruter un nouveau défenseur au Standard. La ligne défensive de la saison dernière avait laissé de bonnes impressions au nouveau directeur sportif, qui a choisi de ne pas trop la modifier.

Cependant, sous les ordres d’Ivan Leko, les Rouches jouaient de manière beaucoup plus prudente, avec un bloc bas. Cela limitait les espaces dans le dos des défenseurs, qui pouvaient se "contenter" de dégager les ballons arrivant dans leur zone ou de gagner les duels.

Mais cet été, de nombreux éléments sont partis, comme Ilay Camara, Nathan Ngoy, Bosko Sutalo et Attila Szalai, voire Daryl Leunga Leunga et Lucas Noubi. Le compartiment défensif s’est donc retrouvé grandement amoindri, et Marc Wilmots a tenté de réagir en fin de mercato… en vain.

La défense du Standard ne ressemble donc plus du tout à celle de l’an dernier, et la longue blessure de David Bates n’arrange rien. Actuellement, Vincent Euvrard est également privé d’Ibe Hautekiet et de Josué Homawoo, ce qui ne lui laisse que… deux solutions en défense centrale, dont une "de fortune".

Les défenseurs du Standard ont de gros manquements à la relance

Parmi les joueurs valides, seuls Daan Dierckx et Ibrahim Karamoko peuvent occuper ce poste dans une défense à quatre. On pourrait éventuellement ajouter Henry Lawrence dans un système à trois défenseurs, s’il est placé sur un côté de l’axe central. C’est léger, très léger.

De plus, leurs profils ne correspondent absolument pas aux ambitions de la nouvelle direction du Standard, qui veut développer un football plus propre, attrayant, offensif et construit depuis l’arrière. Dierckx et Karamoko ne sont pas de mauvais défenseurs, mais leur relance par la passe est, pour les deux, un réel point faible.

Aucun d’eux n’est capable de casser une ligne avec une passe ou de progresser balle au pied, comme le faisait à merveille Nathan Ngoy, par exemple. Leurs passes sont systématiquement latérales, voire vers l’arrière, et n’apportent rien. Ils ne créent pas le déséquilibre recherché qui permettrait de plus facilement initier les actions offensives.

Ivan Leko avait bien cerné le problème

C’est aussi pour cette raison que le Standard se montre si stéréotypé en possession de balle. Les constructions sont toujours les mêmes : via les défenseurs latéraux ou le numéro 6, Marco Ilaimaharitra. L’adversaire peut donc facilement anticiper ce que les Rouches vont mettre en place. Devant, il est clair que les joueurs de Vincent Euvrard cherchent à s’appuyer sur Thomas Henry, constamment surveillé par les deux défenseurs centraux adverses.

Oui, le Standard manque d’ingéniosité offensive et de précision dans les derniers gestes. Mais, tout comme les attaquants sont les premiers défenseurs, les défenseurs sont aussi les premiers attaquants. Et la défense du Standard manque clairement d’un joueur qui, même via le jeu long, est capable de déstabiliser le bloc adverse. Le problème n'est pas nouveau, et Ivan Leko l'avait particulièrement bien compris.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Daan Dierckx
Ibrahim Karamoko
Marc Wilmots

Plus de news

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20
🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

20:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

19:00
Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

18:42
1
Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

18:20
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
1
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved