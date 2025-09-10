Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Marc Wilmots espérait encore recruter un latéral gauche et un défenseur central dans les dernières heures du mercato. Le coup Eric Bocat sera à nouveau tenté en janvier, Abdumazhidov a manqué sa visite médicale et Vincent Euvrard se retrouve avec un secteur insuffisamment fourni jusqu'à l'hiver.

On s’attendait à une dernière journée de mercato animée du côté du Standard. Elle ne le fut pas vraiment, malgré quelques ultimes tentatives menées par Marc Wilmots et la direction sportive.

Malgré un intérêt pour le profil d’Eduard Sobol, les Rouches ont décidé de suivre la piste menant à Eric Bocat, en manque de temps de jeu à Stoke City, pour le poste de latéral gauche. Cependant, son club anglais n’a pas voulu négocier un départ, et l’ancien joueur de Mouscron et de Saint-Trond est donc resté en Angleterre.

Marc Wilmots, qui apprécie particulièrement le joueur, l’a déjà placé en haut de sa liste en vue du mercato hivernal. C’est la raison pour laquelle il n’a pas voulu se tourner à nouveau vers Sobol ou vers un autre profil. Il préfère faire confiance au duo Alexandro Calut - Boli Bolingoli et attendre janvier pour recruter Bocat, afin de ne pas se retrouver avec quatre arrières gauches dans l’effectif dans quelques mois.

Le Standard veut éviter de reproduire les erreurs du passé

Mais c’est surtout en défense centrale que l’on attendait la douzième recrue estivale du Standard. Le Matricule 16 avait presque finalisé l’arrivée de Mukhammadrasul Abdumazhidov, défenseur ouzbek de 21 ans évoluant au Pakhtakor, dans son pays. Venu en Belgique, il ne s’est finalement pas engagé avec les Rouches.

Abdumazhidov, Marc Wilmots ne le connaissait pas, puisque c’est Jérôme Bonnisel, le directeur du recrutement du Standard — en qui Wilmots voue une entière confiance — qui était allé le chercher. Cependant, sa visite médicale a révélé des risques de grave blessure en cas d’augmentation significative de l’intensité. La direction a donc voulu éviter de reproduire les erreurs du passé en donnant un contrat à un joueur n’ayant pas réussi sa visite médicale (coucou Moussa Djenepo, par exemple).

Deux pistes ont donc retenu toute l’attention en bord de Meuse dans les dernières heures du mercato. Le Standard estimait également que recruter un dernier profil créatif ne serait pas de refus, mais la belle occasion ne s’est pas présentée.

Marc Wilmots, comme il l’avait annoncé dès son arrivée, ne voulait pas céder à des mouvements de panique. Il a déjà beaucoup recruté en début d’été et fera les comptes en janvier. On peut, en revanche, regretter qu’il ait constaté trop tard le besoin de défenseurs supplémentaires et c'est maintenant Vincent Euvrard qui va devoir prendre sur lui jusqu'en janvier, et composer avec les moyens du bord en défense.