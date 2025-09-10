Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2497

Marc Wilmots espérait encore recruter un latéral gauche et un défenseur central dans les dernières heures du mercato. Le coup Eric Bocat sera à nouveau tenté en janvier, Abdumazhidov a manqué sa visite médicale et Vincent Euvrard se retrouve avec un secteur insuffisamment fourni jusqu'à l'hiver.

On s’attendait à une dernière journée de mercato animée du côté du Standard. Elle ne le fut pas vraiment, malgré quelques ultimes tentatives menées par Marc Wilmots et la direction sportive.

Malgré un intérêt pour le profil d’Eduard Sobol, les Rouches ont décidé de suivre la piste menant à Eric Bocat, en manque de temps de jeu à Stoke City, pour le poste de latéral gauche. Cependant, son club anglais n’a pas voulu négocier un départ, et l’ancien joueur de Mouscron et de Saint-Trond est donc resté en Angleterre.

Marc Wilmots, qui apprécie particulièrement le joueur, l’a déjà placé en haut de sa liste en vue du mercato hivernal. C’est la raison pour laquelle il n’a pas voulu se tourner à nouveau vers Sobol ou vers un autre profil. Il préfère faire confiance au duo Alexandro Calut - Boli Bolingoli et attendre janvier pour recruter Bocat, afin de ne pas se retrouver avec quatre arrières gauches dans l’effectif dans quelques mois.

Le Standard veut éviter de reproduire les erreurs du passé

Mais c’est surtout en défense centrale que l’on attendait la douzième recrue estivale du Standard. Le Matricule 16 avait presque finalisé l’arrivée de Mukhammadrasul Abdumazhidov, défenseur ouzbek de 21 ans évoluant au Pakhtakor, dans son pays. Venu en Belgique, il ne s’est finalement pas engagé avec les Rouches.

Abdumazhidov, Marc Wilmots ne le connaissait pas, puisque c’est Jérôme Bonnisel, le directeur du recrutement du Standard — en qui Wilmots voue une entière confiance — qui était allé le chercher. Cependant, sa visite médicale a révélé des risques de grave blessure en cas d’augmentation significative de l’intensité. La direction a donc voulu éviter de reproduire les erreurs du passé en donnant un contrat à un joueur n’ayant pas réussi sa visite médicale (coucou Moussa Djenepo, par exemple).

Deux pistes ont donc retenu toute l’attention en bord de Meuse dans les dernières heures du mercato. Le Standard estimait également que recruter un dernier profil créatif ne serait pas de refus, mais la belle occasion ne s’est pas présentée.

Marc Wilmots, comme il l’avait annoncé dès son arrivée, ne voulait pas céder à des mouvements de panique. Il a déjà beaucoup recruté en début d’été et fera les comptes en janvier. On peut, en revanche, regretter qu’il ait constaté trop tard le besoin de défenseurs supplémentaires et c'est maintenant Vincent Euvrard qui va devoir prendre sur lui jusqu'en janvier, et composer avec les moyens du bord en défense.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

14:00
Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

13:00
Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

13:30
1
Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

12:20
Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

12:00
Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

12:40
1
28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

11:20
1
"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

11:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

09:00
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

08:30
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

21:00
2
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20
Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

07:00
Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

06:30
La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

21:40
Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

22:00
Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

22:30
L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

21:40
Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

21:20
📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

17:00
Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

19:30
Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

19:00
Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

20:00
Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

20:30
OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

18:40
Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

18:20
Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

18:00
OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved