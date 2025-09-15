Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht et le KRC Genk se sont quittés sur un score de parité (1-1) dimanche soir en Pro League. Après la rencontre, l'exclusion de Tristan Degreef a suscité la polémique. L'ancien arbitre Serge Gumienny s'est exprimé sur le sujet.

Degreef est allé très fort à la demi-heure de jeu sur le capitaine de Genk, Bryan Heynen, et Lothar D’Hondt a brandi un carton rouge, au grand mécontentement des supporters d’Anderlecht.

"À mes yeux, le carton rouge était peut-être un peu sévère, car pour moi il joue vraiment le ballon. Dommage que nous n’ayons pas pu tenir contre une équipe qui a très bien joué au football. Nous avons bien travaillé, nous sommes une jeune équipe", a déclaré Besnik Hasi après la rencontre. 

Un rouge logique selon Gumienny 

Il a notamment fait la comparaison avec la Premier League, où de telles fautes passent parfois plus facilement sans exclusion. Serge Gumienny, lui, a été beaucoup plus clair dans son analyse.

"Le carton rouge pour Tristan Degreef était évident. Rouge direct. Un tacle sale, où le joueur savait qu’il allait arriver en retard mais est tout de même allé plein fer sur la jambe de son adversaire. Il était clairement énervé par l’action précédente avec El Ouahdi près du poteau de corner."

Cette phase aurait aussi mérité une sanction, reconnaît Gumienny. Mais cela ne peut en aucun cas justifier d’aller au duel de cette manière. "Si j’étais Anderlecht, j’irais quand même parler avec ce garçon", a-t-il ajouté dans le Belang van Limburg.

