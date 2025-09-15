Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le Club de Bruges est reparti groggy de La Louvière, samedi. Pas une bonne répétition générale avant la Ligue des champions. La recherche en attaque se poursuit. Hein Vanhaezebrouck ne mâche pas ses mots et vise surtout Nicolo Tresoldi.

En championnat, le Club n'a que peu brillé à l'extérieur : une défaite à Malines, une victoire très poussive à Zulte Waregem, un partage à La Gantoise et maintenant cette défaite à La RAAL. Hein Vanhaezebrouck pointe le manque de danger créé à l'Easi Arena : "Tresoldi était invisible", affirme-t-il sans détour dans Het Nieuwsblad.

"Une tentative au but sur les 21 de Bruges, c'est bien trop peu pour un attaquant du Club. Dans une équipe qui a joué avec 70 % de possession de balle, il devrait apporter davantage. Il marque parfois dans les 16 mètres, mais en dehors de cela, son implication est minimale. Pour le meilleur club du pays, ce n'est tout simplement pas suffisant", déplore Vanhaezebrouck.

Un transfert à six millions qui soulève des attentes

La comparaison avec le passé est inévitable. Il y a deux saisons, le Club de Bruges avait encore Igor Thiago, un attaquant qui ne se distinguait pas par sa qualité technique en dehors du rectangle mais qui compensaient par sa robustesse et ses buts. La saison dernière, il y avait d'autres pistes : Nilsson, Jutgla et Vermant partageaient le rôle, chacun avec sa valeur ajoutée. Aujourd'hui, Nicky Hayen a moins d'options.

Nilsson est désormais mis de côté. Jutgla est parti. Vermant est soudain devenu le numéro un incontesté mais s'est blessé. Vanhaezebrouck y voit un scénario dangereux. "Vermant a du potentiel, c'est certain. Mais il doit ressentir la concurrence pour se donner à fond à chaque fois. Sans ce stimulant, il risque de parfois tomber dans la facilité.

Le jeune Kaye Furo (8 buts en D1B avec le Club NXT la saison dernière) pourrait ainsi être propulsé en équipe première plus rapidement que prévu. Mais attention à ne pas brûler un jeune de 18 ans. Pour HVH, le Club est dans une situation délicate : " Est-ce que Tresoldi peut encore évoluer ? J'en doute. Est-ce que tout doit reposer sur Furo ? Cela reste à voir".