Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Voilà enfin le premier but de la saison pour Luis Vazquez, et il aura été important. L'Argentin avait une énorme pression sur les épaules, mais parviendra-t-il à enchaîner ?

L'air de rien, Luis Vazquez est passé à un arrêt de Lawal près d'encore une fois passer une très mauvaise soirée. Servi sur un plateau par Killian Sardella, il a pu compter sur une main peu ferme du portier de Genk pour enfin inscrire son premier but de la saison et célébrer, bien légitimement, ce qui s'apparente à une vraie libération.

Cela récompensait une montée en puissance en seconde période, lors de laquelle le scénario du match lui a permis de s'avérer assez important en déviation et grâce à son physique. Pas sûr qu'à 10 contre 11, le profil d'un Kasper Dolberg ait permis au RSCA de marquer.



"Je suis très content. C'est une libération, j'attendais ce but depuis longtemps", concédait l'Argentin après la rencontre. "J'ai toujours travaillé dur pour l'équipe mais je sais aussi qu'on attend d'un attaquant qu'il marque. C'est la récompense de mon travail".

Vazquez a-t-il vraiment le niveau ?

Ce travail acharné était l'une des raisons avancées par Besnik Hasi pour le manque de lucidité, parfois, de Vazquez devant les buts. Comme lorsqu'il perd son face-à-face avec Lawal juste avant la mi-temps, un raté qui a fait gronder le Lotto Park. "On sait aussi qu'en tant qu'attaquant d'Anderlecht, vous serez souvent critiqué. J'espère qu'il aura pris confiance avec ce but", déclare Hasi.

Car si ce but rassurera les supporters, il demandera confirmation. Dans le jeu, tant qu'Anderlecht était à 11 contre 11, Vazquez a montré les mêmes limites qu'habituellement - et on se souvient bien sûr que des attaquants comme Isaac Kiese Thelin ont eux aussi, parfois, marqué des buts importants. Ils n'avaient pas pour autant le niveau d'être des titulaires au Sporting.

"Je sais que Dolberg est un grand joueur, mais maintenant qu'il est parti, c'est à moi de prouver que je peux le remplacer. Et je peux vous assurer que je n'en serai que meilleur en recevant plus de temps de jeu", conclut Luis Vazquez au sujet de la succession de Kasper Dolberg. Tout le Lotto Park l'espère, car il est le seul vrai 9 sur lequel Hasi compte pour l'instant...