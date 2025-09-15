Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Ce fut une mauvaise soirée pour le Club de Bruges en déplacement à La Louvière. Une nouvelle fois, les choses ont mal tourné à l'extérieur. Il y a eu le penalty manqué de Tzolis, la faute de jugement de Jackers et... la frustration du président.

Le Club de Bruges débute jeudi son aventure en Ligue des champions avec un match important à domicile contre l’AS Monaco. Remporter cette rencontre semble une nécessité absolue pour espérer figurer dans le top 24 après huit matchs.

Un déplacement à La Louvière un samedi soir n’apparaissait pourtant pas comme une mauvaise préparation. L’objectif était simple : gagner tranquillement et aborder la C1 en confiance.

Mais la soirée a tourné au fiasco pour les Blauw en Zwart. Non seulement les joueurs et l’entraîneur étaient déçus, mais le président Bart Verhaeghe l’était aussi.

Selon Het Laatste Nieuws, il serait entré à deux reprises dans le vestiaire hennuyer. À la mi-temps, il serait resté calme et se serait limité à quelques mots dans la zone neutre.

Après la rencontre, son discours s’est fait nettement plus dur. Verhaeghe aurait interpellé ses joueurs pour les secouer avant la Ligue des champions et rappeler l’importance de la suite du championnat, où l’écart avec l’Union SG est déjà repassé à sept points.

