L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"
L'Union commence sa campagne de Ligue des Champions par un déplacement au PSV. Pas le match le plus sexy pour le public francophone mais un solide premier test.

Sébastien Pocognoli s'est présenté à la conférence de presse d'avant-match avec sa détermination habituelle : "Nous sortons d'une campagne solide, nous avons remporté le titre et avons également bien repris. Nous sommes donc pleins de confiance, même si le niveau est encore plus élevé en Ligue des champions".

Pour cette entrée en matière, l'Union espère pouvoir compter sur un noyau presque complet. "Christian Burgess (qui récupère toujours de sa blessure au pied encourue contre Anderlecht) passera le dernier test demain. Espérons qu'il sera là. Sofiane Boufal fera de toute façon partie du noyau".

Pocognoli a tenu à enlever toute forme de pression : "Chaque match est important, mais nous sommes des outsiders. Nous sommes dans le pot 4 et nous savons que le niveau de la compétition est très élevé. Je suis convaincu que nous allons progresser dans cette campagne. Chaque match nous apportera de l'expérience".

Fedde Leysen de retour là où tout a commencé

Les Saint-Gillois s'attendent à un match intense : "Les clubs néerlandais ont souvent un ADN similaire. Le PSV aura un style différent du nôtre, mais c'est justement ce qui peut donner lieu à un beau match. Nous voulons vendre chèrement notre peau et essayer de survivre à la phase de groupes."

Pour Fedde Leysen, la rencontre est encore un peu plus spéciale. Le défenseur a été formé à Eindhoven jusqu'à ses 20 ans : "Cela évoque des souvenirs, car c'est ici que j'ai signé mon premier contrat. C'est agréable d'être de retour, mais nous venons ici pour obtenir des points. Le PSV n'aime pas vraiment les duels, et c'est justement là que nous sommes forts".

"Du Cinquante-cinquante ? Ce sont vos mots. Nous devons simplement jouer notre jeu et voir où cela nous mène. Pour l'Union, c'est un moment spécial : le club travaille dur depuis des années pour en arriver là", conclut Leysen.

Suis PSV - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

PSV
Union SG

