Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Au Club de Bruges, la question des gardiens vire au casse-tête. Nordin Jackers a encore fauté face à La Louvière. Défendu par Nicky Hayen, le portier n'échappe toutefois pas aux critiques de Marc Degryse.

Fin août, le Club de Bruges a pris la décision de maintenir son système de rotation dans les buts : Simon Mignolet joue en semaine et en Ligue des Champions, tandis que Nordin Jackers est aligné le week-end.

Mais pour Marc Degryse, c’est une erreur. Les manquements de Jackers face à La Louvière, après celle déjà commise contre La Gantoise, ont alimenté les critiques.

"Le fait que le Club de Bruges poursuive avec cette rotation est pour moi une surprise et tout simplement une erreur", a estimé Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

"J’ai lu qu’en interne on prenait cela à la légère, mais je me demande combien de temps encore ils pourront en rire. J’espère pour le Club que, si jamais il venait à manquer quelques points à la fin, on n’en viendra pas tous à pointer cette situation avec Jackers."

Selon l'ancien Diable Rouge, le gardien a déjà coûté des points à Malines et à La Louvière. Et il ne comprend pas que le Club de Bruges persiste dans ce choix.