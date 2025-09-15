Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Le premier match réussi de Michał Skoras à La Gantoise ne manquera pas de faire réfléchir le Club de Bruges. Bien sûr, inutile de s'emballer : un but au Bosuil ne dit pas tout. Mais c'est surtout sa polyvalence, sa faculté à peser dans différents registres, qui attire l'attention.

Plus que tout, Skoras a prouvé qu’il est un joueur capable de se rendre utile de multiples façons. Dès le coup d’envoi sur la pelouse de l’Antwerp, il s’est distingué par son travail défensif et, après une récupération de balle, a su gagner beaucoup de terrain. À peine revenu sur le terrain après un choc avec Tsunashima, il s’est immédiatement remis à batailler dans les duels.

Les phases arrêtées font également partie de son arsenal. Il a lancé la remontée gantoise en prenant régulièrement le dessus sur son vis-à-vis Somers côté gauche, jusqu’à atteindre la ligne de fond. Si Gand avait mieux exploité ses actions, l’égalisation serait arrivée bien plus tôt. Elle est finalement tombée : laisser à Skoras la possibilité de repiquer depuis la gauche, c’est courir à la sanction.



La variété, une arme de Skoras

L’Antwerp avait visiblement compris la leçon juste après la pause. Cette fois, le mouvement vers l’intérieur a été bloqué. Mais Skoras a aussitôt montré qu’il pouvait varier son jeu et passer à l’extérieur. Cette diversité dans ses actions est précieuse pour rester dangereux. Ainsi, il a non seulement contribué à l’égalisation, mais aussi au but de la victoire.

Ses qualités de centreur dans le jeu sont également indéniables. Certes, Gandelman est passé à côté de son match et Skoras n’a donc pas été crédité d’une passe décisive officielle. Mais il a offert bien plus qu’un simple but à son équipe. Son large éventail de qualités laisse présager qu’il pourrait devenir l’un des piliers de La Gantoise pour le reste de la saison

Une perte pour le Club de Bruges ?

Est-il aussi une perte pour le Club de Bruges ? Oui, sans doute. Les Blauw en Zwart estimeront peut-être qu’il n’a pas eu assez d’impact durant son passage. Mais il ne faut pas oublier qu’il est difficile de convaincre en se contentant de brèves apparitions. Une étiquette de “joker de luxe” peut aussi générer du stress. Aujourd’hui, il semble libéré. Et avec un calendrier chargé, le Club aurait certainement pu l’utiliser dans certaines rencontres.