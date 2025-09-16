Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

L'Union ne changera pas son fusil d'épaule en ce qui concerne les salaires : pas d'énormes augmentations, malgré l'ampleur prise par le club. Cela peut amener des départs vers des destinations lucratives.

Cet été, l'Union Saint-Gilloise a perdu une véritable icône en faveur de l'Arabie Saoudite : Anthony Moris, qui est parti à la surprise générale pour un contrat fort lucratif. Mais le Luxembourgeois aurait aimé rester : il espérait juste une prolongation de contrat afin d'avoir l'assurance de deux ans de contrat.

Une demande refusée, poussant le capitaine vers Al-Khaleej. Il est le deuxième unioniste à rejoindre l'Arabie Saoudite après Cameron Puertas. Cette tendance pourrait-elle se prolonger à l'avenir ? En tout cas, Christian Burgess, lui, n'écarte pas cette option.



"Je comprends tous ceux qui sont partis, chacun avaient leurs raisons. Quand vous avez l'opportunité de partir pour progresser en tant que joueur, pourquoi pas ? Moris est parti en Arabie Saoudite pour d'autres raisons et je respecte ça aussi", affirme l'Anglais dans Het Laatste Nieuws.

"Si quelqu'un m'appelle et me propose 10 millions d'euros par an, je dis oui sans hésiter, même au téléphone", reconnaît Burgess. "Ce sont des sommes astronomiques. Certains travaillent 60 ou 70 ans pour gagner autant d'argent".

Mais un tel départ n'a pas eu lieu cet été. "J'ai reçu des offres de l'étranger et j'aurais pu partir cet été, mais l'Union est un club très spécial pour moi. Nous sommes liés, je suis sérieux, j'adore ce club", conclut Christian Burgess.