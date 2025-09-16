Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Voilà un dénouement inattendu et plutôt positif, après des semaines - voire des mois - d'incertitude et de saga interminable. Joel Ordoñez, qui a tenté de forcer un transfert cet été, a finalement prolongé à Bruges !

Personne ne pensait qu'il serait encore un joueur du Club de Bruges au terme du mercato estival, et pourtant : Joel Ordoñez, que l'on annonçait sur le départ pour des sommes faramineuses et qui espérait lui-même un transfert vers le top européen, n'est finalement pas parti.

Convoité tout d'abord par Chelsea puis, surtout, par l'Olympique de Marseille, Ordoñez s'était heurté à un refus du FC Bruges, très dur en négociations. Malgré une offre à hauteur de 30 millions de la part du club français, l'Equatorien était resté à quai.



Une situation difficile à gérer pour Bruges, puisque comme Jashari, Ordoñez avait été temporairement mis de côté en raison de ses velleités de départ. Mais récemment, le défenseur central avait fait son retour, jouant 45 minutes contre la RAAL, ses premières depuis le mois de... juillet.

On sait désormais pourquoi : le Club de Bruges vient d'annoncer la prolongation de Joel Ordoñez jusqu'en 2029 au Jan Breydel. Un sacré retournement de situation, qui va permettre de tout mettre à plat et d'apaiser les tensions.

C'est surtout une façon pour le FC Bruges de s'assurer une vente colossale lors du prochain mercato, estival certainement, hivernal peut-être. Ordoñez est estimé par Transfermarkt à 28 millions d'euros, un montant qui devrait être largement dépassé.