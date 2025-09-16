Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5834

Voilà un dénouement inattendu et plutôt positif, après des semaines - voire des mois - d'incertitude et de saga interminable. Joel Ordoñez, qui a tenté de forcer un transfert cet été, a finalement prolongé à Bruges !

Personne ne pensait qu'il serait encore un joueur du Club de Bruges au terme du mercato estival, et pourtant : Joel Ordoñez, que l'on annonçait sur le départ pour des sommes faramineuses et qui espérait lui-même un transfert vers le top européen, n'est finalement pas parti.

Convoité tout d'abord par Chelsea puis, surtout, par l'Olympique de Marseille, Ordoñez s'était heurté à un refus du FC Bruges, très dur en négociations. Malgré une offre à hauteur de 30 millions de la part du club français, l'Equatorien était resté à quai. 

Lire aussi… "Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

Une situation difficile à gérer pour Bruges, puisque comme Jashari, Ordoñez avait été temporairement mis de côté en raison de ses velleités de départ. Mais récemment, le défenseur central avait fait son retour, jouant 45 minutes contre la RAAL, ses premières depuis le mois de... juillet.

On sait désormais pourquoi : le Club de Bruges vient d'annoncer la prolongation de Joel Ordoñez jusqu'en 2029 au Jan Breydel. Un sacré retournement de situation, qui va permettre de tout mettre à plat et d'apaiser les tensions. 

C'est surtout une façon pour le FC Bruges de s'assurer une vente colossale lors du prochain mercato, estival certainement, hivernal peut-être. Ordoñez est estimé par Transfermarkt à 28 millions d'euros, un montant qui devrait être largement dépassé. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Joel Ordonez

Plus de news

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté Live

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté

19:28
Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

19:00
La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

18:40
Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses" Interview

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

18:00
Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

18:20
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

17:30
"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

08:30
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
2
Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

17:00
Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

11:40
"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
1
Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

15:00
Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

15:20
Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

15:40
L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

14:30
Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

14:00
1
Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

13:30
"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

13:00
"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

12:20
Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

12:40
1
La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

12:00
Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

11:20
"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

11:00
Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

06:30
"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park Analyse

"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

10:30
"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

10:00
Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

07:21
Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

08:00
La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

09:30
À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

09:00
Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

07:40
Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

07:00
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

22:30
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 0-2 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 21:00 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 17/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Inter
Liverpool Liverpool 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved