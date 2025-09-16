Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

La première soirée de Ligue des Champions a livré ses verdicts avec déjà des matchs très intéressants... et aux résultats parfois surprenants.

Real Madrid 2 - 1 Olympique de Marseille

S'incliner 2-1 au Bernabeu peut-il être une énorme déception ? Au vu du déroulement de ce Real-OM, c'est une certitude. En effet, Marseille avait ouvert le score après un excellent début de match, via un Timothy Weah intenable (22e), qui alertait même Courtois dans la foulée. Kylian Mbappé égalisait sur un penalty indiscutable (29e) mais l'OM atteignait la pause sur un sentiment positif.

En seconde période, le Real Madrid poussait et Rulli devait multiplier les exploits (les Espagnols finiront avec 15 tirs cadrés), mais un coup du sort donnait sa chance à l'OM : Dani Carvajal pétait les plombs et donnait un coup de tête à Rulli. Il est exclu... mais le Real Madrid obtiendra un second penalty, là aussi logique, qui permet à Mbappé de faire 2-1, score final. Frustrant pour Vermeeren, monté en seconde période, et les Phocéens.

Juventus 4 - 4 Dortmund

On tient la première véritable folie de cette Ligue des Champions. Alors que le score était de 0-0 à la pause, il y aura finalement... 8 buts entre la Juventus et le Borussia Dortmund. Adeyemi (52e) ouvre le score pour Dortmund, Yildiz lui répond (64e), immédiatement suivi par Nmecha (65e)... puis Vlahovic pour la Juve (2-2, 68e).

Le Borussia sera ensuite la première équipe à prendre deux buts d'avance, Couto faisant 2-3 (75e) et Bensebaini inscrivant un penalty (86e). Mais dans les arrêts de jeu, folie du côté de la Juve avec Vlahovic au but (90e+4, 3-4), puis à l'assist pour Kelly (90e+6, 4-4). Loïs Openda, sorti à la 69e, n'aura pas participé au feu d'artifice.

Benfica 2 - 3 Qarabag

C'est LA sensation de la soirée : Qarabag, mené 2-0 après 16 minutes, a renversé Benfica et a fini par aller s'imposer à l'Estadio de la Luz, inscrivant le 2-3 via Kashchuk à la 86e minute de jeu. La première grosse surprise de cette phase de ligue, qui prouve que tout le monde peut battre tout le monde.

Tottenham 1 - 0 Villarreal