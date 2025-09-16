"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

Photo: © photonews

On le croyait bien parti pour enfin intégrer le noyau A de l'Ajax Amsterdam à titre définitif, mais Rayane Bounida va encore devoir se faire les dents en U21 de temps en temps. Son coach est cependant dithyrambique.

Rayane Bounida a une nouvelle fois fait parler de lui avec le Jong Ajax, malgré la défaite 1-3 contre ADO La Haye ce lundi. Privée de plusieurs titulaires retenus en Youth League, l’équipe U23 de l'Ajax a souffert, mais le jeune Belge a réussi à se démarquer par un geste de grande classe.

En pleine action, Bounida a contrôlé un ballon aérien d’une seule touche, déclenchant immédiatement les applaudissements du public. Quelques secondes plus tard, il tentait sa chance, mais sa frappe trouvait la barre transversale. L’action n’a pas changé le cours du match, mais elle a marqué les esprits.

Interrogé après la rencontre, le milieu offensif a expliqué qu’il cherchait avant tout à offrir du spectacle : « Quand tu reçois un ballon comme ça, tu dois en faire quelque chose. Même si ça ne finit pas en but, c’est toujours un moment apprécié par les supporters », a-t-il confié.

Son entraîneur, Willem Weijs, a également salué ses qualités techniques hors du commun. « Rayane est un joueur béni, ce n’est pas nouveau. Il possède un talent que l’on ne voit pas souvent et il le démontre encore une fois avec ce genre d’actions », a déclaré le coach néerlandais.

Malgré la défaite, Bounida a été l’un des rares motifs de satisfaction côté ajacide. À seulement 19 ans, l’ancien espoir d’Anderlecht confirme qu’il reste un joueur à part, capable de faire lever les foules par son flair et sa créativité. Reste à le faire en équipe A, qu'il a récemment intégrée à part entière mais où il doit encore faire son trou. 

