Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"
Wouter Vandenhaute n'est plus président du Sporting d'Anderlecht, après que sa démission ait été acceptée par le Conseil d'Administration. Et si certains craignaient qu'il garde de l'influence, il semble bel et bien avoir pris du recul.

Cela n'aurait pas été la première fois que Wouter Vandenhaute sortait par la porte de derrière pour revenir par la fenêtre au Sporting d'Anderlecht. On se rappelle ainsi que le président était passé pendant un petit temps à un rôle "non-exécutif" à la suite de vives protestations des ultras, début 2023.

La saison passée, cependant, Vandenhaute avait totalement repris la main au RSC Anderlecht, jusqu'à redevenir la cible n°1 des supporters à longueur de saison. Le début de saison très compliqué des Mauves avait rallumé les critiques, et la position du président était devenue intenable. 

Mais la démission de Wouter Vandenhaute, cette fois, est-elle "la bonne" ? Tim Borguet, CEO Sports du club, a répondu à ces questions au micro de Het Laatste Nieuws, dans le podcast HLN Voetbal. "Il y a trois organes au sein d'un club de football : la direction, le CA et les actionnaires".

Vandenhaute a donc quitté la direction, et n'y aura plus d'influence. "Chacun de ces organes a ses propres compétences et lors du CA, il a été décidé que la direction rendrait des comptes. Il y a des accords clairs sur la fréquence des contacts et les sujets à aborder".

Et depuis le dernier CA, lors duquel la démission de Vandenhaute a été acceptée, c'est clair pour Borguet : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter depuis le dernier conseil d'administration", affirme le CEO Sports du Sporting d'Anderlecht. Voilà qui fera plaisir aux supporters. 

