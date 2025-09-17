"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette

Olivier Renard apparaît toujours en tenue décontractée et casquette à la télé. Un style qui ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à Frank Boeckx.

Olivier Renard a expliqué ses choix du mercato dimanche devant les caméras de DAZN. Le directeur sportif d’Anderlecht, fidèle à son style, est apparu en tenue décontractée avec sa casquette sur la tête.

"Il a une fonction dirigeante", souffle Frank Boeckx dans Het Laatste Nieuws. "Je me souviens de l’Anderlecht d'Herman Van Holsbeeck. Lui se présentait toujours en costume et cravate. Mais cette habitude a disparu avec le départ d’Herman."

🗣 | Olivier Renard blijft strijdvaardig ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste weken. 👊🎤 #ANDGNK pic.twitter.com/5zXqOUMC55 — DAZN België (@DAZN_BENL) September 14, 2025

L’ancien gardien d’Anderlecht se souvient avec nostalgie des belles années. "Van Holsbeeck était là pour accueillir l’équipe visiteuse, peu importe le match ou l’adversaire."

"C’était ça, la classe de l’institution Anderlecht", poursuit Boeckx. "Aujourd’hui, les directeurs sportifs ne portent plus forcément costume et cravate. Mais cette casquette, pour moi, ce n’est pas assez classe."