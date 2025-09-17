"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 réaction
"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4295

Olivier Renard apparaît toujours en tenue décontractée et casquette à la télé. Un style qui ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à Frank Boeckx.

Olivier Renard a expliqué ses choix du mercato dimanche devant les caméras de DAZN. Le directeur sportif d’Anderlecht, fidèle à son style, est apparu en tenue décontractée avec sa casquette sur la tête.

"Il a une fonction dirigeante", souffle Frank Boeckx dans Het Laatste Nieuws. "Je me souviens de l’Anderlecht d'Herman Van Holsbeeck. Lui se présentait toujours en costume et cravate. Mais cette habitude a disparu avec le départ d’Herman."

L’ancien gardien d’Anderlecht se souvient avec nostalgie des belles années. "Van Holsbeeck était là pour accueillir l’équipe visiteuse, peu importe le match ou l’adversaire."

"C’était ça, la classe de l’institution Anderlecht", poursuit Boeckx. "Aujourd’hui, les directeurs sportifs ne portent plus forcément costume et cravate. Mais cette casquette, pour moi, ce n’est pas assez classe."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

22:38
Patron et Diable Rouge avec Anderlecht : partir "pour partir" n'amènerait rien à Killian Sardella

Patron et Diable Rouge avec Anderlecht : partir "pour partir" n'amènerait rien à Killian Sardella

20:40
L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

21:40
Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

21:20
Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

21:00
🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

20:20
Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

20:00
Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

19:03
Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues" Interview

Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues"

18:20
La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

18:40
Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

17:30
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:00
2
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

16:30
Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

14:40
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

16:00
"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

15:30
3
Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

15:00
Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

14:20
Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure Interview

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

13:30
Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

14:00
4
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

11:40
1
Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

12:00
Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

09:00
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

11:20
1
Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

12:20
Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

13:00
Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

12:40
Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

10:30
The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

11:00
L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

10:00
De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

09:30
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

08:30
Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

07:40
Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

06:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved