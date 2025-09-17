Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

Ce soir, Genk accueille Charleroi. Thorsten Fink estime que les performances de son équipe sont trop critiquées, surtout après le partage contre Anderlecht. "Faire 1-1 au Lotto Park, ce n'est vraiment pas honteux".

Le match entre Genk et Charleroi ayant été reporté suite au barrage européen des Limbourgeois, cela donne au Racing une occasion de retrouver au plus vite le goût de la victoire. C'est qu'à Anderlecht, les hommes de Thorsten Fink ne sont pas parvenus à s'imposer malgré l'infériorité numérique des Bruxellois pendant une heure. "Nous avons une équipe avec beaucoup de vitesse, ce qui ne rend pas toujours les choses faciles contre dix hommes. Et tout le monde n'a pas atteint son meilleur niveau. Pourtant, ce n'est pas une raison de remettre tout en question", nuance-t-il, cité par Het Belang van Limburg.

Selon l'entraîneur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. "Nous avons deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites. Certains appellent cela un mauvais départ, mais j'utilise une autre statistique : sept points sur neuf lors des trois derniers matchs. Si nous gagnons contre Charleroi, cela fera dix points sur douze et nous serons quatrièmes. De plus, nous sommes qualifiés pour l'Europa League. Nous sommes donc simplement dans les temps".

Pas encore la moindre clean sheet en huit matchs cette saison

Contre Charleroi, Fink s'attend à un nouveau test sérieux. "La saison dernière, nous avons gagné ici 3-0, mais c'était tout sauf une soirée facile. Ils veulent aussi avoir le contrôle du ballon, ce qui nous convient mieux. Mais je suis d'accord sur le fait que nous avons désespérément besoin de plus de clean sheets. Cela rendrait tout tellement plus simple. Si vous prenez l'avantage, vous obtenez automatiquement plus d'espace".

L'Allemand de 57 ans souligne que son équipe a également pris de bonnes décisions à Bruxelles. "En étant menés 1-0, nous devions briser un mur. C'est pourquoi nous avons introduit un attaquant supplémentaire en deuxième mi-temps. Je pense qu'il ne fallait pas tout changer dès la mi-temps. La patience est également importante sur le terrain."

Fink regarde donc avec confiance vers la suite de la saison. "Nous avons beaucoup de qualité dans le groupe et nous croyons en notre plan. Bien sûr, je veux gagner chaque match, mais je sais que ce n'est pas toujours possible. L'important est de rester sur la bonne voie. Et c'est ce que nous faisons".