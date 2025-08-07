C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil
Zinho Vanheusden était en test depuis plusieurs jours en Espagne. Il a officiellement signé un contrat d'une saison à Marbella, en D3 espagnole.

On l'aurait presque oublié, mais Zinho Vanheusden (26 ans) était toujours sous contrat à l'Inter Milan, et ce jusqu'en juin 2026. Après son prêt au KV Malines, encore une fois perturbé par des blessures à répétition, l'ancien capitaine du Standard était donc retourné en Italie, et devait trouver une solution au plus vite.

Ces derniers jours, il passait ainsi un test au Marbella FC, en D3 espagnole. Sans surprise, le club souhaitait s'assurer que Vanheusden était bon pour le service après avoir disputé deux matchs seulement la saison passée en Pro League, suite à une hernie qui ne le lâche pas.

Et après avoir joué en match amical avec Marbella, Vanheusden a visiblement convaincu. En effet le Marbella FC vient d'annoncer la signature du défenseur central belge jusqu'en juin 2026. Un contrat d'un an, afin de lui permettre de se relancer dans une Primera RFEF qui, sur papier, ne correspond pas à son meilleur niveau.

Mais ces dernières années, Zinho Vanheusden n'a que rarement pu évoluer à son meilleur niveau. Considéré comme l'un des plus grands talents à son poste en Europe au moment de sa signature à l'Inter Milan, Vanheusden a surtout disputé 100 matchs pour le Standard lors de ses deux passages (et pas un seul pour l'équipe A de l'Inter).

Durant sa carrière, le Belge a été victime de nombreuses graves blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés en 2017 et 2020, qu'il n'a jamais vraiment réussi à surmonter. On ne peut qu'espérer qu'il parviendra, cette fois, à se relancer à Marbella...

