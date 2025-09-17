"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

Le Club de Bruges applique cette saison un système de rotation remarquable dans les buts, avec Simon Mignolet titulaire en Europe et Nordin Jackers en championnat. Une situation inhabituelle pour un club aspirant au titre, qui pose question pour Frank Boeckx.

"Mignolet est une icône", rappelle Boeckx dans HUMO. "Il a été élu quatre fois meilleur gardien de but de Belgique au cours des cinq dernières années. Je ne pense pas qu'on puisse simplement reléguer quelqu'un avec un tel statut sur le banc. C'est une tache sur la fin de sa carrière".

En coulisses, les choses semblent également bouger. Frank Boeckx a appris que Mignolet avait autrefois un accord avec Vincent Mannaert concernant un rôle au sein du club après sa carrière de joueur. "Mais avec le départ de Mannaert, cela ne semble plus d'actualité. Bart Verhaeghe ne voudrait plus s'impliquer dans cette affaire".

Une pression supplémentaire pour Nicky Hayen

Sur le plan sportif, il est encore possible de comprendre les choix de l'entraîneur Hayen. Mignolet a été confronté à des blessures plus fréquentes ces dernières saisons, souvent aux moments clés. En donnant du temps de jeu aux deux gardiens, le Club évite de devoir se reposer sur un remplaçant sans préparation en cas de besoin.

Cependant, Boeckx sent que la situation est pesante pour l'ancien Diable Rouge : "Hayen peut le justifier, mais pour Mignolet, c'est difficile. Il se retrouve maintenant dans la même situation que celle que j'ai vécue autrefois à La Gantoise avec Matz Sels. Au moins, il y avait une explication tactique à l'époque. Ici, on dirait plutôt un compromis".

Boeckx estime qu'il y a pour l'instant un vainqueur clair : Nordin Jackers. "Il joue plus qu'avant et montre qu'il est prêt pour ce niveau. Pour Mignolet, c'est difficile à avaler de ne plus être le numéro un incontesté. La question est de savoir combien de temps cette solution restera viable". On l'a encore vu avec la floche de Jackers à La Louvière : chaque erreur ne fera que remettre encore un peu plus en cause cette tournante.