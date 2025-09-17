Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2035

Le Racing Genk a confirmé l'arrivée de Devon Maes dans son staff. Il était pourtant bien occupé avec les Diables Rouges.

Genk a annoncé hier l'arrivée de Devon Maes comme nouveau Head of Health & Performance. Maes était le préparateur physique des Diables Rouges depuis plusieurs années, il revient dans le club qu'il avait déjà fréquenté comme joueur jusqu'en U17.

En pratique, il "développera et mettra en œuvre une vision intégrée autour de la performance physique, du soutien médical, de la nutrition et du bien-être mental. Il travaillera à tous les niveaux du club, des U10 à l'équipe première", peut-on lire dans le communiqué.

De retour à la maison

D'autres clubs étaient également sur les rangs, le Racing est donc d'autant plus fier de le faire revenir : "Avec la nomination de Devon, nous souhaitons, en tant que club, établir un cadre durable et fondé sur des données probantes pour la performance et la santé".

"Devon est un joueur naturel et connaît notre club sur le bout des doigts. Nous sommes fiers que quelqu'un avec son expertise et son expérience internationale choisisse de contribuer à façonner l'avenir du KRC Genk", se réjouit le directeur sportif Dimitri De Condé.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "Mon passage à l'académie a forgé ma passion pour ce sport. Retrouver le club que j'aime, dans un rôle où je peux mettre mes connaissances et mon expérience au service de tous les joueurs et de toutes les équipes, est un immense honneur. Mon ambition est de tirer le meilleur de chaque joueur qui porte le blason du KRC Genk sur la poitrine, des plus jeunes talents à l'équipe première".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

11:40
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

11:20
The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

11:00
L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

10:00
Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

07:40
Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

09:00
De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

09:30
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

08:30
"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

08:00
1
(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League Interview

(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League

07:00
Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

07:20
Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

06:40
1
Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

23:09
Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

22:30
Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?

Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?

21:20
"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

21:40
Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

22:00
Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare

Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare

20:20
🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

21:00
La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

18:40
🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

20:00
1
Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

17:00
Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

19:40
Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

19:20
Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses" Interview

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

18:00
Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

19:00
Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

18:20
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

17:30
"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
1
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
3
Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

15:40
Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

15:20
L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

14:30
Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

15:00
Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

13:30
Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

14:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 20:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved