Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Le Racing Genk a confirmé l'arrivée de Devon Maes dans son staff. Il était pourtant bien occupé avec les Diables Rouges.

Genk a annoncé hier l'arrivée de Devon Maes comme nouveau Head of Health & Performance. Maes était le préparateur physique des Diables Rouges depuis plusieurs années, il revient dans le club qu'il avait déjà fréquenté comme joueur jusqu'en U17.

En pratique, il "développera et mettra en œuvre une vision intégrée autour de la performance physique, du soutien médical, de la nutrition et du bien-être mental. Il travaillera à tous les niveaux du club, des U10 à l'équipe première", peut-on lire dans le communiqué.

De retour à la maison

D'autres clubs étaient également sur les rangs, le Racing est donc d'autant plus fier de le faire revenir : "Avec la nomination de Devon, nous souhaitons, en tant que club, établir un cadre durable et fondé sur des données probantes pour la performance et la santé".

"Devon est un joueur naturel et connaît notre club sur le bout des doigts. Nous sommes fiers que quelqu'un avec son expertise et son expérience internationale choisisse de contribuer à façonner l'avenir du KRC Genk", se réjouit le directeur sportif Dimitri De Condé.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "Mon passage à l'académie a forgé ma passion pour ce sport. Retrouver le club que j'aime, dans un rôle où je peux mettre mes connaissances et mon expérience au service de tous les joueurs et de toutes les équipes, est un immense honneur. Mon ambition est de tirer le meilleur de chaque joueur qui porte le blason du KRC Genk sur la poitrine, des plus jeunes talents à l'équipe première".