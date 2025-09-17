Interview Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
0 réaction
Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure
Photo: Nicolas Darimont
Limogé par le Standard à l'arrivée de Marc Wilmots et de la nouvelle direction sportive, Sébastien Grandjean est aujourd'hui sans club. Il suit attentivement l'actualité du football et espère retrouver rapidement un projet qui lui correspond.

Arrivé sur le banc des U23 du Standard en octobre dernier, après un début de saison catastrophique sous les ordres d’Oliver Krause, Sébastien Grandjean était parvenu à maintenir le SL16 FC en D1 ACFF.

Cet été, il s’est retrouvé libre à la suite de la décision de Marc Wilmots et de la nouvelle direction sportive des Rouches de ne pas le prolonger. L’ancien T1 des Francs Borains, qui a également entraîné plusieurs clubs au Luxembourg au cours de sa carrière, figurait sur la short-list pour reprendre les rênes de la sélection nationale du Grand-Duché après le départ de Luc Holtz. Ce n’est finalement pas lui qui a été choisi.

"Je ne me faisais pas trop d’illusions. J’étais content de faire partie des trois derniers candidats et une expérience à la tête d’une équipe nationale m’aurait beaucoup plu. Je pense que je cochais plus de cases que Jeff Strasser (qui a été retenu) pour travailler dans la continuité de Luc Holtz, mais il s’agit d’une figure locale, une icône qui a réalisé presque toute sa carrière d'entraîneur dans le championnat luxembourgeois, et je comprends ce choix", a déclaré Sébastien Grandjean lorsque Walfoot.be a pris de ses nouvelles, cette semaine.

Sébastien Grandjean est à la recherche d'un nouveau défi

L'Arlonais de 55 ans n’a donc pas entamé la saison 2025-2026 sur un banc, et l’adrénaline de la compétition lui manque déjà. Il espère rapidement retrouver un nouveau projet et sait que la période des premiers licenciements approche, ce qui pourrait lui permettre de rebondir dans un club professionnel, même s’il ne "souhaite aucun mal à ses collègues entraîneurs".

"Mon parcours en Challenger Pro League a montré que je pouvais relever des défis. Si on réussit aux Francs Borains, on peut réussir partout. Travailler avec les U23 du Standard m’a également beaucoup plu : je pense avoir su créer quelque chose de très professionnel dans le groupe. Mes deux dernières expériences ont été réussies, je reste disponible, je suis de près toute l’actualité du football et j’espère reprendre rapidement", a-t-il conclu, visiblement déterminé à retrouver un banc dans les plus brefs délais.

