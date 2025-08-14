Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?
Le Grand-Duché de Luxembourg se cherche un sélectionneur fédéral, pour la première fois en 15 ans. Quatre candidats seraient en lice pour succéder à Luc Holtz, et parmi eux, un Belge.

C'est une petite révolution qui se prépare au sein du football luxembourgeois. En effet, après 15 ans en poste, Luc Holtz, sélectionneur du Grand-Duché depuis 2010, a quitté ses fonctions, non-prolongé par la fédération et fragilisé en interne par la sélection de Gerson Rodrigues, pourtant condamné pour violences conjugales. 

Récemment, le départ de Holtz a été officialisé, le désormais ex-coach fédéral s'engageant en Allemagne, au SV Waldhof Mannheim. Mais l'identité de son successeur reste encore à déterminer, alors que la prochaine trêve internationale est dans quelques semaines.

Sébastien Grandjean sélectionneur du Luxembourg

Le média luxembourgeois Virgule affirme que quatre candidats figureraient désormais dans la shortlist de la fédération luxembourgeoise de football (FLF), et que la décision devrait tomber dans les prochains jours après d'ultimes entretiens.

Trois de ces candidats sont locaux : il s'agit de Mario Mutsch (actuel coach des U19), belgo-luxembourgeois né à Saint-Vith mais international luxembourgeois à 102 reprises ; Jef Strasser, 98 fois international et triple champion du Luxembourg avec le Fola Esch en tant que coach ; et enfin de Jeff Saibene, ancien joueur du Standard, ancien coach et vainqueur de la Coupe avec le Racing Union Luxembourg.

Quant au quatrième candidat, c'est un Belge bien connu de nos voisins : Sébastien Grandjean, récemment licencié de son poste au SL 16 mais qui a été champion avec le Fola Esch au Luxembourg. Grandjean était consultant au Luxembourg et n'a jamais manqué de critiquer Luc Holtz, rappelle Virgule ; reste à voir s'il recevra l'occasion de faire mieux... et d'emmener le Grand-Duché au Mondial 2026 ?

Luxembourg

