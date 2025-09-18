Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

Depuis le départ de Wouter Vandenhaute, les scouts prennent la parole et dénoncent leur mise à l'écart.

Depuis un certain temps, les scouts se sentent mis à l’écart, ce qui crée des tensions dans la cellule sportive. Sous la présidence de Vandenhaute, les décisions étaient très centralisées et les recruteurs souvent ignorés, rapporte Le Vif. Leurs analyses et recommandations finissaient à la poubelle. "Nous avons eu le sentiment que notre travail ne valait pas grand-chose", confient certains en coulisses.

Même avec Olivier Renard à la tête du sportif, les recruteurs subissent les conséquences de cette période. Renard est connu pour suivre sa propre voie et s’appuyer sur son instinct. Plusieurs joueurs ont été recrutés sans que la cellule de scouting n’ait eu un rôle important à jouer. Seul Christophe Lonnoy, un proche de Renard depuis l’époque du Standard, semble épargné.

La frustration est grande pour les scouts

Autrefois impliqués de près dans les choix sportifs sous Peter Verbeke, ils ont l’impression d’être totalement mis de côté. L’héritage de Vandenhaute pèse, même s’il a quitté la présidence.

Les scouts voient que les nouvelles recrues peinent à convaincre et ont l’impression que leur travail est ignoré.

Le malaise à Neerpede montre que les problèmes laissés par l’ère Vandenhaute sont toujours là. Sa façon de diriger a laissé des traces. À Marc Coucke et Renard de recréer la confiance avec les scouts pour qu’Anderlecht avance.